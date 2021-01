Social 14-01-2021

Radiografía de la Alimentación: Estudio revela alta ingesta de pan, bebidas azucaradas y dulces en hogares de Chile





La presentación realizada por la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, junto a la secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy arrojó que en un hogar promedio en Chile, compuesto por 3,3 personas, se compran mensualmente 23,4 litros de bebidas azucaradas.



Los hogares chilenos tienen un patrón alimentario poco saludable, con un alto gasto en productos como bebidas azucaradas y dulces y un consumo de frutas, verduras, pescados y legumbres que no alcanza para cumplir las recomendaciones para una alimentación saludable. Así lo evidenció el estudio “Radiografía de la Alimentación en Chile” presentado por la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, y la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, en una nueva vocería social.



Los datos del estudio muestran que en un hogar promedio en Chile, compuesto por 3,3 personas, se compran mensualmente 23,4 litros de bebidas azucaradas, 17,5 kilos de pan y 5,1 kilos de dulces. En contraste, se consumen 14,1 kilos de verduras, 9,9 kilos de frutas y solo 700 gramos de legumbres al mes. Si lo anterior lo llevamos a consumo promedio mensual por persona, esto equivale a 7,1 litros de bebidas, 5,3 kilos de pan, 1,5 kilos de dulces, 4,2 kilos de verduras, 3 kilos de frutas y 212 gramos de legumbres.



En ese sentido, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, señaló que “nos encontramos en un grave problema, 3 de cada 4 adultos y la mitad de los escolares tienen obesidad y sobrepeso, eso nos pone en una situación a nivel mundial muy compleja comparado con otros países”. Recalcando que “los mayores gastos en alimentación están en pan, carne de vacuno, en dulces, en bebidas y verduras. No tenemos un patrón alimentario en Chile que sea saludable para los hogares, no cumplimos con la recomendación del consumo de frutas, verduras, de pescado por diferentes causas desde acceso hasta problemas educacionales, sobre educación alimentaria”.



La autoridad, agregó que “una preocupación muy grande es dónde estamos con el mayor consumo de bebidas azucaradas, también los quintiles 2, 3 y 4 tienen un mayor consumo de bebidas azucaradas a pesar de tener mayor poder adquisitivo, nos preocupa mucho el consumo de pan, estamos hablando que los hogares que tienen muchas personas nos encontramos con mucho consumo de pan y gastos también en dulces y bebidas azucaradas en hogares con niños y adolescentes, multigeneracionales y ahí estamos teniendo un problema porque los padres estamos permitiendo que los hogares con niños haya mucha alimentación no saludable”.



Por su parte, la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, Daniela Godoy, sostuvo que “la Radiografía de la Alimentación nos muestra que el patrón alimentario de los hogares en nuestro país no es saludable, y hay un alto nivel de consumo de bebidas azucaradas y dulces, entre otros, especialmente en hogares con niños, niñas y adolescentes. Además muestra que hay una diferencia en el índice de cumplimiento de consumo de alimentos saludables en lo que respecta a frutas y verduras, especialmente si comparamos el indicador del primer quintil de ingresos, que es más bajo que en el resto de los niveles socioeconómicos”.



Asimismo, agregó que “tras los resultados, podemos valorar que es muy importante seguir impulsando políticas públicas para aportar al consumo de frutas y verduras, especialmente en el primer quintil de ingresos, que son las personas mayor inseguridad alimentaria. En segundo lugar, que hay que promover el reducir las porciones y reducir el consumo de alimentos como el pan, y reducir o eliminar el consumo de bebidas azucaradas, especialmente en la clase media. Y por último, muy importante destacar que las familias del estudio, si bien entienden qué es la alimentación saludable y le dan relevancia a la salud nutricional, durante la pandemia señalaron que habían aumentado el nivel consumo de alimentos ultraprocesados y comida chatarra, relacionado al estrés o la ansiedad que generó el confinamiento”.



BANDA HORARIA ELIGE VIVIR SANO



La ministra Karla Rubilar destacó el esfuerzo que se está haciendo en materia del paso a paso para poder tener un permiso que permita hacer deporte en cuarentena, recalcando que “es muy importante saber que desde el jueves vamos a poder utilizar esta banda horaria que no requiere permiso en Comisaria Virtual, que está pensada en deportes individuales, que se puede realizar con niños, niñas y adolescentes sin sacar un permiso y que debe cumplir todas las normas sanitarias”.



En ese sentido, puntualizó que “lo que buscamos es permitir que las personas cerca de su domicilio puedan realizar actividades físicas que les permita mantener una situación sanitaria de buena manera y también de salud mental”.



La medida entrará en vigencia el jueves 14 de enero a las 05:00 AM, y aplica tanto para comunas del paso 1 y 2.



CUARENTENA



Se permite realizar actividad física individual al aire libre todos los días de la semana de 07:00 a 8:30 AM

No se debe utilizar auto, ni transporte público

No se necesita utilizar permiso de comisaría virtual

TRANSICIÓN



Se permite realizar actividad física individual al aire libre los sábados, domingos y festivos de 7:00 a 8:30 AM

No se debe utilizar auto, ni transporte público

No se necesita utilizar permiso de comisaría virtual

De lunes a viernes se puede realizar actividad física al aire libre en cualquier horario, excepto durante el toque de queda y respetando el aforo máximo de 10 personas.