Social 21-04-2020

Radios de Linares que en la década de 1980 se atrevieron a cubrir el Festival de Viña del Mar





En el contexto de la época era difícil imaginar que las Radios Soberanía y Ancoa de Linares, se atrevieran a cubrir las alternativas del Festival de la Canción de Viña del Mar.



Pero, lo que parecía impensado, fue una realidad en 1985, transformándose en un verdadero hito en la historia de la radiodifusión local.



Me correspondió ser protagonista de ese privilegio por parte de Radio Soberanía. Y por Ancoa, lo hizo Luis Jorquera. Ambos conducíamos programas juveniles, y por la rivalidad de las dos emisoras en ese tiempo, se había creado una especial curiosidad en la audiencia, pensando que podría generarse una verdadera “guerra” para cumplir esa misión desde la ciudad jardín.



Pero ese presagio estuvo muy alejado de la realidad. Nos conocíamos muy bien y aquella inédita labor que tuvimos que cumplir afianzó aún más nuestra amistad. De hecho, en las tardes nos poníamos de acuerdo para juntarnos en la Quinta Vergara y muchas veces cenamos en un céntrico restaurante, compartiendo gratos momentos. Uno de los grupos rockeros invitados ese año era “Krokus”. ¿Cómo está don Krokus?, sigue siendo nuestro saludo con Luis hasta el día de hoy, cada vez que nos hemos vuelto a encontrar.



¿Podrían creerme que el primer artista que entrevisté fue Luis Miguel?. En ese tiempo debe haber tenido unos 14 años. Ocurre que el primer día, luego de haber retirado mi credencial, voy subiendo tranquilamente por la escalinata del Hotel 0’Higgins y en la puerta me encuentro con una verdadera avalancha de personas que se me viene encima. Era el artista mexicano que venía saliendo, seguido por muchos periodistas. En el forcejeo, quedo al lado de él y prácticamente bajamos juntos la escalinata, rodeados de guardaespaldas, lo que aproveché para hacerle unas preguntas.



Momentos después de hacer esa nota, recibo una invitación para compartir un almuerzo con los periodistas y artistas, donde además se elegía a la Reina, que ese año fue la cantante y actriz cubana-venezolana, María Conchita Alonso.



Al azar nos ubicaban en distintas mesas y quedé al lado de familiares de la alcaldesa Eugenia Garrido y de un camarógrafo y un asistente de Televisión Nacional. Cuando nos presentamos les llamó la atención que yo viajara desde Linares. Precisamente el camarógrafo dijo que nos haría una pequeña toma para el programa noticioso. Esa noche aparecí por algunos segundos, pero en primer plano, en el informativo “60 Minutos”. En Linares fue algo que la gente comentó durante mucho tiempo.



En la mesa que se ubicaba al lado de la nuestra, estaban los cantantes Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Y más allá jurados, artistas y modelos, junto a famosos periodistas de espectáculos como Luis Fuenzalida y Guillermo Zurita, que lideraban lo que podríamos llamar la farándula de esos años.



Durante los próximos cinco años seguí realizando esa misma labor y viví muchas anécdotas como cuando en 1986 me reencontré con el “Chilote” Peñaloza, a quien meses antes había entrevistado en la Radio cuando no era conocido y vino a la ciudad para actuar en el local de “La Carreta”. Ese año este sencillo artista ganó el primer lugar en el género folclórico con el tema “Sube a mi lancha”, que tenía el pegajoso estribillo de “cariño te espero a la una…”, que muchos deben recordar. Antes de su primera actuación en el escenario viñamarino recuerdo que me dijo: “fíjate bien si al público le gusta la canción”. Esperé que cantara y le manifesté que estuviera tranquilo porque su tema lo coreaba espontáneamente la gente, agregando que si tenía que hacer una apuesta, su canción debería ser la ganadora. Así sucedió.



O lo que pasó en el año 1987 cuando logré entrevistar a Raphael, gracias a que dos carabineros que vestían de civil y que lo custodiaban permanentemente, eran de Linares.



Y en 1989, cuando uno de los jurados era el actor longaviano Claudio Reyes. Estábamos sentados conversando y sirviéndonos unas bebidas al lado de la piscina del Hotel Miramar, y muy cerca nuestro en topless tomaba sol la espléndida cantante Nora, de Modern Talking. ¿Alguna vez, iñor, habríamos imaginado esto allá en el campo?, dijo Claudio. Era el mismo tono que años más tarde utilizó en su famoso personaje del Huaso Clemente.



Eran años felices de Radio, donde todo se hacía con mucho sacrificio, sin tener avanzada tecnología, pero con un gran compromiso por hacer algo distinto para la gente de Linares.



FOTO: Con la cantante y actriz María Conchita Alonso, que en 1985 fue elegida Reina del Festival.



2: En la piscina del Hotel O’Higgins, con el “Chilote” Peñaloza, ganador de Viña en 1986, y dos bailarinas del Ballet que actuó en el festival.







(Miguel Angel Venegas S.)