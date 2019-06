Editorial 20-06-2019

Radios y música chilena

A cuatro años de la implementación de la Ley que fija un porcentaje mínimo de 20% de música chilena en las radioemisoras, aún el 43% no cumple la normativa. Así lo afirmó ante la Comisión de Cultura la Sociedad Chilena de Derecho de Autor (SCD), representada por su presidente, Horacio Salinas.

En la exposición, donde se resaltó que la única medición de esta ley la realiza la SCD, se especificó que, según la última consulta de mayo, el 57% de las radios cumplió la norma, en tanto que 144 estaciones ni siquiera llegó al 15% de música nacional. Lamentó, además, que no se cumpla con la música emergente y regional, que debiera alcanzar un cuarto del 20% comprometido.



La SCD también lamentó que el Ministerio de las Culturas terminará el convenio de medición de música nacional, donde financiaba el 30% de la licencia del software que mide las emisiones.



La buena noticia, según se expuso, es que, pese a la falta de música chilena en las emisoras, desde 2013 a 2018, el interés por ella ha aumentado mucho en todos los grupos etarios.



Los parlamentarios concordaron en la necesidad de reforzar el cumplimiento de la ley del 20% y en velar por su correcta fiscalización.

Según se indicó en la sesión, aún son muchas las radios que señalan que no pueden considerar música chilena, de acuerdo a su línea programática. Sin embargo, se recuerda que solo la SCD tiene a 14 mil músicos como socios, cifra que anualmente aumenta en 1.500. Además, existen muchos músicos independientes que no se adhieren al organismo.