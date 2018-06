Nacional 12-06-2018

Rafael Garay ante el tribunal: "Mientras peor estaba en lo emocional o en el alcoholismo, más clientes querían ingresar"

"Con la claridad que da la abstinencia", se sentó esta mañana el ingeniero comercial Rafael Garay, ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago, para dar su detallada versión de los hechos que lo tienen imputado por estafa a 29 personas, en un monto que supera los $1.200 millones. En la audiencia, que terminó con el rechazo, por cuarta vez, de la sustitución de la prisión preventiva que tiene desde hace 17 meses -con excepción de 10 días de arresto domiciliario en diciembre-, por otra medida cautelar, Garay explicó, ordenada y pausadamente, su situación desde 2008 a la fecha. Según el ingeniero, ese año creó la sociedad Think & Co, pero no fue hasta 2013 cuando empezó a utilizar el dinero de la empresa y clientes.

"Parte de las rentabilidad de otros clientes las empecé a cubrir con el monto total, con el capital que existía de otros cliente y también pasó un fenómeno bien extraño, que mientras peor estaba en lo emocional o en alcoholismo, más clientes querían ingresar". Así, continuó hasta junio del 2016, cuando publicó en Facebook que estaba enfermo, pero que en verdad, tenía intención de suicidarse. "Compré insulina por Mercado Libre. Era la dosis, de acuerdo a lo que había leído en internet, que me habría quitado la vida. Me inyecté esa dosis y no dio el resultado que yo esperaba. Desperté doce, catorce horas después, vomitado entero", señaló, agregando que continuó con la mentira de una enfermedad hasta que hiciera otro intento, ya que, además tiene "antecedentes de suicidio cercano".