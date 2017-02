Nacional 19-02-2017

Rafael Garay: Lo que le espera en Chile tras su extradición desde Rumania

Al bajarse del avión que lo traerá de vuelta al país en los próximos 30 días, el ingeniero comercial será inmediatamente puesto a disposición de los tribunales de justicia para el control de detención.

El autodenominado economista y acusado de realizar una estafa piramidal, Rafael Garay, podría llegar a Chile en los próximos 30 días en un avión comercial, escoltado por dos oficiales de la Policía de Investigaciones y posiblemente esposado durante el trayecto. Según indicó esta mañana la Interpol, el plazo para concretar la extradición de Garay –luego de ser aprobada y notificada por la embajada de Chile en Rumania- sería de aproximadamente 30 días, dependiendo de la legislación del país en el que está detenido. Por su parte, el vocero de la Fiscalía Centro Norte, Fernando Donoso, dijo que debido al delito cometido por el ingeniero comercial, éste podría arriesgar una pena de cinco años y un día. Y en este caso, no podría acceder al beneficio de presidio remitido, es decir, no podría cumplir su condena en libertad condicional.

"Delitos reiterados de estafa por montos superiores a las 400 UTM y considerando la reiteración, pueden ser penas superiores a 5 años y un día", detalló.

Por otro lado, dijo que "en la eventualidad que aparecieran nuevos casos (en los que se vincule a Garay), habrá que hacer todos los procedimientos correspondientes para la ampliación de esa formalización". En tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, aseguró que cuando Garay sea trasladado a Chile, será custodiado todo el viaje por dos oficiales de la institución, como se hace normalmente con los imputados que son extraditados.

Garay viajará desde Rumania en un avión comercial y, según lo que afirmó Maximiliano Macnamra, subprefecto de la Interpol en Chile, habitualmente las personas que son trasladadas por extradición lo hacen esposadas. Sin embargo, recalcó que esto será evaluado por el capitán de la aeronave y los detectives a cargo de su custodia.

Por otro lado, detalló que como no hay vuelos directos desde Rumania, el avión eventualmente tendrá que "hacer escala en Italia, Madrid o París".

En el lugar que se decida realizar el transbordo, los detectives de la PDI se pondrán de acuerdo con oficiales de la Interpol de los países correspondientes para que exista un mayor control de seguridad.