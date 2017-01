Política 11-01-2017

Rafael Ramírez, ex concejal de la comuna de Retiro, proclamado candidato a diputado por el Maule Sur

En la ciudad de Talca, se llevó a cabo el primer concejo regional de Renovación Nacional, el cual reunió a más de 300 adherentes y que tuvo como objetivo presentar a la nueva directiva (RN), a los nuevos alcaldes y concejales electos. Seguidamente, en dicha actividad se presentaron a los candidatos a parlamentarios tanto a senadores como diputados, y es así como se debe destacar una de las grandes sorpresas de dicha bancada, proclamando como candidato a diputado al ex concejal por la comuna de Retiro, Rafael Ramírez Parra.

Se trata de un joven asistente social el cual proviene de una familia de servidores públicos, que ha hecho una carrera resaltando su preocupación social no tan solo por su comuna, si no por toda la región en especial por el Maule Sur.

Rafael Ramírez señaló que “en primer lugar, quiero agradecer a cada uno de quienes conforman mi partido Renovación Nacional, tanto a la nueva directiva como a cada uno de los alcaldes y concejales, los cuales han puesto sus ojos en mi persona. Creo que hoy es tiempo de renovar ideas y creo muy humildemente tener las capacidades para poder hacer del Maule Sur un rincón de Chile más próspero y con más oportunidades de desarrollo. Sé que aún faltan pasos a seguir, pero sé que de la mano de mi gente, de mi pueblo, y de todo el Maule Sur, podremos decir que la zona tendrá un diputado cercano, trabajador y entregado a su gente”.