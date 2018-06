Social 26-06-2018

Ramiro Ríos: “Espero responder al desafío de ser Secretario Nacional de Bomberos”

"Es un premio a la constancia y al trabajo que he venido realizando por 18 años como Bombero. Ingresé a mi primera compañía, que es mi institución de esta histórica comuna de Yerbas Buenas de la cual me siento muy orgulloso, y espero responder a las exigencias de este nuevo desafío”, dijo Ramiro Ríos, quien fue elegido Secretario Nacional de Bomberos de Chile.





“Es significativo contar con tanto apoyo, más aún cuando uno viene de un Cuerpo de Bomberos de una comuna chica como es Yerbas Buenas, pero que ha marcado hitos en estos últimos años”, agregó.



Ramiro Ríos, quien fue Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Yerbas Buenas, y luego presidente regional, ahora asumirá un cargo de connotación nacional, lo que le permitirá utilizar toda su experiencia en beneficio de los voluntarios del país.



No obstante, aclaró que “el hecho de tener esta nueva responsabilidad no afecta en nada el continuar en mi Compañía de Bomberos de esta localidad histórica”.



El día 3 de julio asumirá el cargo de secretario nacional, y la transmisión del mando está fijada para el sábado 7 de julio al mediodía, en Santiago.