Ramón Belmar Saldías, eminente personalidad de Linares



Director de “El Heraldo” por 42 años (1938 a 1980), diario fundado un 29 de agosto de 1937, por inspiración de Arturo Villa Schenone. Don Ramón fue Profesor del Liceo de Hombres y Periodista. Rotario, Presidente del Club de Linares y Gobernador del Distrito, en tal calidad lo representó en Estados Unidos en cita mundial. Miembro de la Logia “Razón N° 63” siendo su Venerable Maestro. Integró el Centro de Amigos de la Escuela de Artillería y el Grupo Ancoa. Declarado “Hijo Ilustre” de esta ciudad.

• Con su nombre honran su perpetua memoria la plazoleta del frontis del Liceo Comercial y la Escuela de la Villa Presidente Ibáñez.

“Nobleza Obliga” me dije al leer la crónica del “Heraldo” del 6 de Agosto pasado referida a la trayectoria del Diario, en su mes aniversario y dedicada ella a recordar a su Director por 42 años, titulada “Ramón Belmar Saldías su aporte al Diario y a Linares”, recordándolo con afecto, pues él me inició en el periodismo y siempre me brindó un fraternal apoyo y de ahí esta Columna.

Nació en Parral el 3 de Julio de 1902. Se radicó en Linares, al ser nombrado Profesor del Liceo de Hombres, compatibilizando las funciones docentes con las periodísticas y falleció, siendo Director del Diario el 17 de Abril de 1980, a los 78 años.

Casado con la distinguida dama Truly Eissler, con quien tuvo 4 hijos: Ramón (Práctico Agrícola y Contador, Bancario, fallecido); Anita (Funcionaria del Banco del Estado, fallecida); Eugenio (Ingeniero Químico) y Cecilia (Secretaria y fue Funcionaria del Diario).



Su domicilio por años, estuvo en calle Lautaro, entre Maipú e Independencia, donde hoy existe una Galería Comercial. Tanto él como su esposa fueron amables anfitriones en su amplia casa, hasta donde llegaron, destacadas personalidades de la vida nacional, como Senadores, Diputados, Ministros de Estado, Periodistas, autoridades municipales y educacionales, dirigentes de Rotary, escritores y artistas, el Grupo Ancoa y numerosos amigos. Igual actitud tuvo en el Diario, marcando una época en la vida social, cultural y de buenas relaciones humanas en Linares.

Su personalidad

Era amable, tolerante y transversal. Culto, buen orador y de una pluma inspirada, cuyas ideas las vertía al Diario, en Editoriales, Columnas y Crónicas de diverso tipo, relacionadas con el progreso y desarrollo de la provincia de Linares, siendo su portavoz a través de ellas.

En el Liceo gozaba de respeto y admiración. Fue Profesor de Dibujo y además un violinista destacado, formando un Conjunto orquestal con los Profesores Próspero Villar, Sara Lamothe y otros integrantes para desarrollar sus habilidades musicales.

Su Curriculum profesional y de servicio hacia la comunidad era amplio, le valió ser nombrado “Hijo Ilustre” por la Municipalidad de Linares y además su nombre tuviera perpetua memoria con la Plazoleta frente al Liceo Comercial y la Escuela de la Villa Presidente Ibáñez, la cual es apadrinada por Rotary Club en su recuerdo.

Estuvo vinculado con el Diario desde su fundación el 29 de agosto de 1937 (83 años), siendo el de más larga data en Linares y la provincia. Al año siguiente la “Empresa Periodística “El Heraldo” lo designaba como su Director.

Fue consecuente, en su larga trayectoria como responsable del Diario, con su primer Editorial, titulado “Nuestros Propósitos”, que fijó su línea. En síntesis decía, estar abierto a publicar todas las ideas, sin caer ellas en injurias y ofensas personales las que no se acogerán, promover el desarrollo local, provincial y regional y acoger las peticiones que demande la comunidad y sus instituciones.

Creación del Diario

Linares necesitaba un medio de prensa, que en un período de cambios sociales y políticos de la época se hacía necesario, con una sociedad cerrada y con predominio del sector Conservador y ante la proximidad de las elecciones presidenciales que llevarían al Frente Popular a ocupar la Presidencia de la República por el Radical Pedro Aguirre Cerda.

Un grupo de 14 miembros de la Logia “Razón N° 63”, encabezados por Arturo Villa Schenone se dio a la tarea de formar una Sociedad Periodística, con esta finalidad siendo una noticia y acontecimiento local la edición del primer número ese 29 de agosto de 1937.

Al fallecer Don Ramón, la Empresa Periodística, que presidía el Abogado Alejandro Vivanco, designó como Director al Comerciante Federico Zehnder Pizarro. Con motivo de la crisis económica de 1980 dicha Empresa fue afectada y vendió el Diario a la Sociedad formada por los hermanos Luis, Nadia y Bennie Yáñez Troncoso. En la actualidad su propietario es el Abogado Yamil Nagle Aleé y su Director es el Periodista Miguel Angel Venegas, quienes lo han mantenido fiel a la línea de su primer editorial, titulado “Nuestros Propósitos”.

(N. del A. Cercanía con Don Ramón y haber trabajado y colaborado en el Diario bajo su Dirección. Entrevista a Alfonso Astete Bascuñán, fue su yerno. Fotografías gentileza del entrevistado).

Raúl Balboa Ibáñez (Foto)

Leyenda de Fotografía:

Imagen 1.- Recibe designación de Miembro Honorario por Rotary Club de Linares (1978) de manos del presidente, Alfonso Astete Bascuñán.



Imagen 2.- Día del Periodista en el Club de la Unión. De izquierda a derecha: Sergio Fariña (El Heraldo), Alfonso Candia (La Prensa de Parral), Darío Almendras (Presidente Regional Colegio de Periodistas), Ramón Belmar (El Heraldo), Washington García, Gobernador Provincial (invitado), Alfonso Astete y Samuel Maldonado (Radio Soberanía) y Jorge Herrera (invitado).