Opinión 20-08-2017

Ramón Belmar Saldías, en la historia de El Heraldo -80° aniversario de El diario del Maule Sur-

D. Ramón Belmar Saldías, periodista colegiado, fue director gerente desde 1938 hasta 1980. Una fotografía del año 1894 señala la casa donde nació y funcionó el diario por 39 años (desde 1937) en Independencia esquina San Martín N° 125.

El Heraldo es D. Ramón en letras de imprenta y D. Ramón, es el hombre que se renueva con la acción vivificante de la tinta de imprenta y la celulosa que circula por sus arterias. Ha sido tribuna para todas las ideas y eco de todo lo positivo; siempre de una ética periodística de sus 4 páginas, conformada más en un espíritu de servicio y conservación de los valores, que en vender la noticia. (Enrique Gómez Muñoz, El Heraldo, 1977)

Sus páginas guardan toda clase de noticias, tristes y alegres, alentadoras o frustrantes, fiel reflejo de la vida de esta ciudad. Su larga historia es garantía de la ponderación de sus juicios y la seriedad de sus informaciones.

Esperamos que esté siempre abierto a toda clase de opiniones constructivas y que en su futuro les sea posible anunciarnos, mejores tiempos de prosperidad y progreso para los linarenses, especialmente para los que ahora carecen de trabajo o de expectativas (Mons. Carlos Camus, Obispo de Linares, El Heraldo, 1977)

Este diario provinciano se imprimía a la antigua, tipo por tipo, para llenar una modesta columna (1977); hasta hoy, cuando los equipos computacionales permiten hacer un diario más cercano, incluyendo página web, y con trabajos vía internet, con fotografías digitales complementando la noticia.

La primera página de diario El Heraldo, de la edición N° 1, del 29 de agosto de 1937, trae una información que señala en sus titulares: Funerales de alumno del Liceo de Hombres. Hoy se efectuara en la vecina comuna de Longaví, los funerales del joven estudiante -del 5° año de humanidades- de nuestro Liceo de Hombres don Luis López Soto que falleció de una rápida y dolorosa enfermedad.

A sus funerales concurrirá una delegación formada por los siguientes profesores, señores: Ramón Belmar, Próspero Villar y Efrén Soto; además de una comisión de alumnos del mismo curso al que pertenecía el extinto. Este diario se hará representar por su redactor señor Ramón Belmar.

Lo anterior, además de la noticia comentada, deja en evidencia que Don Ramón Belmar estuvo trabajando en diario El Heraldo, desde el primer día que apareció a la luz pública.

¡Cuántos brazos han hecho posible este camino: el periodista, el escritor, los funcionarios de la empresa; el ciudadano común! Manos todas, mojadas de amaneceres, que han depositado su rocío en la atmósfera de nuestra ciudad.

Un diario debe ser eso: una voz de buenos días, voz del Heraldo que nos anuncia el horizonte; y cualquiera sea el destino de este informativo, ya entró en la historia de Linares y de la Región, y en la historia de la prensa chilena, pero más que nada ha entrado en el corazón de esta ciudad. (Manuel Fco. Mesa Seco, 40 años de El Heraldo, 1977)

Columna Al Pasar de Transeúnte. Interesante la columna del anónimo Transeúnte, bajo cuya firma escribe Radio para el Restaurante Popular: En las visitas de inspección que ha efectuado a este establecimiento, el Jefe de Restaurantes Populares, señor Jorge Garcés Gana, actualmente renunciado, en declaraciones formuladas a la prensa, ha expresado que se colocaría una radio para amenizar las comidas de la clase trabajadora que se aprovecha de la bondad de este servicio. Hasta la fecha (10 abril 1938) no se cumplido la promesa anunciada.

Los asiduos clientes del Restaurante Popular, entre los que figura Transeúnte, que esto escribe, comentan de continuo la falta de cumplimiento a lo ofrecido. En la Intendencia hay una de propiedad fiscal; está destinada a difundir los discursos y noticias oficiales. Si fuera necesario que cumpliera, también, esta misión, nada costaría trasladarla a la Intendencia.

No ocurre a menudo que los hombres de Gobierno necesiten difundir por radio sus expresiones. Bien puede, pues, ser utilizada la radio en el Restaurante Popular; así se cumpliría una promesa formulada en varias ocasiones y se cumplirían los deseos -muy justos, por lo demás- de los asiduos clientes al Restaurante Popular.

Una visita al Restaurante popular. Al mediodía de ayer, el señor Intendente de la Provincia, don Eugenio Walker, acompañó al Jefe Suplente de los Servicios de Restaurantes Populares, señor Jorge Poblete, en una visita al restaurante Popular, a la hora de su funcionamiento más intenso.

Pudimos imponernos que uno de los comensales solicitó a las autoridades, la instalación de la radio que tanto se le ha ofrecido para este establecimiento. La inspección del jefe que nos visitó obedece al propósito de informar al Gobierno del funcionamiento de los Restaurantes Populares.

Más respeto a las provincias. (10 abril 1938, página 3). El trabajo, firmado por A, nos pareció interesante, porque su temática no ha perdido actualidad. Veamos.

Los políticos santiaguinos empiezan a mover los hilos de la próxima elección senatorial complementaria que agitará a la región. Barajan nombres, ven posibilidades, ofrecen candidaturas a hombres que les son de sus afectos.

Mientras tanto, las provincias afectadas con el desaparecimiento del senador Aurelio Meza Rivera, miran atónitas el ajetreo de los políticos centralistas.

“Soy de provincia”, declaran muchos políticos que algún día pertenecieron a estas, para asentar sus reales en la capital y una vez elegidos, se enredaron en los ajetreos centralistas. Cuando se acerca la reelección, vuelven a acordarse de las ingenuas zonas distantes de la capital, para halagarlas con cantos de sirena.

Nuestro destino no está en las grandes figuras de la política nacional. Nunca nuestras aspiraciones de progreso serán satisfechas, mientras entreguemos la soberanía provinciana al interés centralista. Ya es hora de reaccionar. Se nos sabe resignados, confiados, y hasta ingenuos. Alguna vez, siquiera, debemos exigir respeto a la dignidad provinciana.

Siendo don Ramón Belmar uno de los primeros redactores del diario, es muy seguro que algo de su pluma literaria estará en muchos trabajos de esa primera época. (Bibliografía: El Heraldo, 1937-1938-1977. Fotografía: archivo del diario).





Manuel Quevedo Méndez