Deporte 31-01-2021

Ramón Climent: “En Deportes Linares estamos todos unidos para luchar por la permanencia”

El paraguayo Hugo Portillo abandonó la tienda albirroja

Fue una semana tranquila, con un entrenamiento que también exhibió la parte futbolística, aprovechando la cancha número 1 del Tucapel Bustamante Lastra. Ramón Climent tiene Fe que se darán los resultados y lo más importante, que el equipo pueda ganar sus dos partidos,

“Hemos contado con la gentileza del estadio para ocupar la cancha principal para ambientarnos a las medidas que tiene la del fiscal de Talca. En estas últimas semanas queremos entrenar en el césped de nuestro estadio, para que ellos sientan la misma sensación de estar jugando, con las dimensiones del multicolor de la ciudad del piduco. Esperamos tener en condiciones a los jugadores Hernández e Iturra, estamos en el tiempo justo, bueno Fariña tuvo un choque con un compañero en una práctica, pero creo que también estará a disposición. A Dios gracias contamos con 16 jugadores, cualquiera de ellos pueden ser titulares, porque están todos en condiciones. Lo positivo es que se nos han dado algunos resultados, creo que la justicia divina siempre llega. Tenemos un plantel solidario con los jugadores que juegan y lo que no, existe una unión muy linda y espero que se refleje en los últimos dos partidos. La tarea principal es ganar nuestros dos partidos, para respirar y seguir en el profesionalismo”, expresó.

LA SALIDA DEL PARAGUAYO

Climent, abordó además la partida del jugador Hugo Portillo, agregando “al jugador le había hablado la semana pasada, nunca pensé que era tan rápida su dfecisión. Tuvo pocas posibilidades de jugar, porque su estilo es muy diferente. Es para equipos que se meten atrás con un esquema defensivo. No se despidió de nadie, pero le deseo lo mejor y no hay más vuelta que darle”.

LO QUE VIENE

Deportes Concepción debe jugar el ultimo partido pendiente este martes 2 de febrero, nada menos que con el líder Lautaro de Buin, en el estadio Ester Roa, desde las 18:00 horas. Una vez que ello ocurra se disputará la penúltima fecha del campeonato con los siguientes encuentros: que se jugarán en simultáneo a las 18:00 horas, el sábado 6 de febrero: En el Luis Valenzuela, Deportes Vallenar, recibe la visita de Independiente de Cauquenes, ojalá que los “rojos” se jueguen la vida como lo hicieron cuando enfrentaron al Depo. El estadio municipal de La Pintana, en tano, será el escenario principal para el encuentro entre Recoleta y Deportes Concepción. Nos conviene la victoria de los dueños de casa. Y en la capital del piduco, Deportes Linares enfrentará a Deportes Colchagua y necesita ganar sí o sí el partido.

El lunes 8 de febrero, a la misma hora (18:00 horas), en el Ester Roa, el almirante Arturo Fernández Vial, se medirá con Deportes Colina. Con calculadora en mano nos favorece una victoria de los aurinegros. Finalmente, en el estadio El Teniente de Rancagua, General Velásquez enfrenta al líder del campeonato, Lautaro de Buin.





Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo