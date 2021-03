Deporte 23-03-2021

Ramon Climent seguirá en la banca albirroja en Tercera División





Campeonato comenzaría en el mes de junio y Deportes Linares jugaría en la zona sur

Tal cual lo habíamos anticipado la semana pasada, Ramón Climent seguirá al mando de la maquinita albirroja. La noticia fue confirmada por el presidente de la Corporación, Mauricio Loyola, quien señaló que “hemos llegado a un acuerdo con el profesor, que dejó una grata impresión a pasar de que no nos alcanzó para seguir en la Segunda, pero el equipo mostró actitud y fútbol, por eso decidimos la continuidad. Creo que era el sentir de todos los linarenses. Ahora tendrá la misión junto al gerente deportivo de conformar al plantel que nos acompañará en este desafío. Ya hemos tenido el apoyo de Mario Meza, que postula a la reelección a la alcaldía, se ha comprometido en entregarnos junto al concejo municipal 40 millones de pesos para comenzar a movernos en esta competencia”.

REUNIÓN EN TERCERA

Loyola, también entregó algunos conceptos de lo que fue la reunión, presidida por Martin Hoces, quien anunció que dejará la presidencia en el mes de mayo, después de 30 años en la División, esto debido a varias situaciones que se han producido. Un total de 17 equipos serán los encargados de darle vida a la competencia y los entrenamientos deberían comenzar después de las elecciones dependiendo de la fase en que se encuentre cada comuna. El inicio tentativo para el campeonato de la Tercera A, sería el 5 de junio. Una competición de la categoría sub 23, que ya tienen sus reglas. Se dio a conocer que habrá sólo 5 cupos para los nacidos en los años 1996 o 1997. Un torneo que no será fácil y muy complicado sobre todo en el aspecto sanitario, literalmente corto, estaría finalizando no más allá del mes de septiembre. “Debemos conseguir una acreditación sanitaria para jugar en el estadio Tucapel Bustamante Lastra, por parte de la Seremi de Salud o por la Sociedad Chilena de Medicina, este plazo vence el 15 de abril a las 12:00 horas, de no cumplirse con esta medida el equipo no podrá participar. Los partidos serán sin público, y sólo incluirá a 50 personas entre sumando los dos equipos, cuerpo técnico, dirigentes y prensa”, afirmó.

PALABRAS DEL DT

Ramón Climent fue confirmado para la presente temporada, ahora en el campeonato de la Tercera División, un técnico que tal vez llegó tarde en el torneo anterior, pero que este año, tendrá una difícil tarea, “conformar el plantel”, que defenderá los colores albirrojos. En relación a la programación dijo que “estamos casi justos en los tiempos para planificar la temporada. Vamos a tener entre 15 a 20 días para la prueba de jugadores de lunes a viernes, porque esta categoría amerita ver a todos y por supuesto los que conozco que vendrán del fútbol profesional que están en la edad. Después ojalá tener listo el plantel en el mes de abril, para recién iniciar una pretemporada con 5 a 6 días en el estadio, donde tenemos todas las facilidades gracias al alcalde. Tenemos todo para realizar un buen trabajo, por eso iniciaremos los trabajos en abril. En relación al equipo del año anterior, creo que no quedarán más de 5 a 6 jugadores, por la edad y porque muchos ya no pueden jugar en esta categoría. Pero, esa es nuestra misión y tenemos un buen cuerpo técnico que no dará seguridad y tranquilidad para lograr un buen rendimiento y conseguir, si los resultados nos acompañan, volver al profesionalismo”.



FOTO: Mauricio Loyola, presidente.



2: Ramón Climent, continúa como entrenador de Deportes Linares.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo