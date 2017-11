Nacional 03-11-2017

Ramón Ulloa tras participar en la inauguración de la Línea 6: «Son obras que trascienden a cualquier administración»

La mañana de este jueves, la Presidenta Michelle Bachelet inauguró oficialmente la Línea 6 del Metro de Santiago en una ceremonia que se realizó en la nueva estación Cerrillos y que fue presentada por el periodista de Canal 13 Ramón Ulloa. «Dando cuenta de lo relevante que era el hecho y que bueno, un poco relación con lo noticioso digamos un gran hito como este, me pareció que era importante estar presente ahí», contó a Emol el presentador de «Tele13».

Metro invitó a Ulloa a ser el maestro de ceremonia del evento, rol que ha cumplido en otras ocasiones y que él mismo recuerda: «Recuerdo que con mucho orgullo me tocó participar a la inauguración del aeropuerto de Castro, en Chiloé. Yo siendo chilote, es un anhelo enorme», dijo. Sin embargo, también aseguró que ha negado otras propuestas «cuando son claramente cuestiones que te pueden relacionar o malinterpretar». El periodista dejó claro que su participación en la inauguración del nuevo tramo no tiene que ver con política. «Son obras que trascienden a cualquier administración. Creo que la Presidenta Bachelet lo dijo hoy día, que el metro le pertenece a todos los chilenos», sostuvo. «Evidentemente que de manera electoral hay distintas visiones, pero eso queda al margen, queda para la clase política. A la gente le importa que las obras se realicen, se ejecuten, se cumplan los compromisos y que después ande bien», agregó.