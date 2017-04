Deporte 02-04-2017

Rangers de Talca emitió declaración pública por situación de jugadores

El club Rangers de Talca viene en lamentar la declaración pública irresponsable, desinformada y mal intencionada por parte del presidente del SIFUP, señor Gamadiel Garcia, ya que los hechos señalados en su comunicado de prensa no son efectivos.

En primer lugar, respecto del señor Hugo Diaz se ha cumplido todo lo pactado con el jugador, él cual era nuestro ex empleado, además, jamás se ha realizado negociación alguna sobre esta materia con el SIFUP por no corresponder legalmente, ya que se trata de una relación laboral entre empleador y empleado.

Con respecto a don Francisco Tapia, efectivamente el jugador nunca ha firmado su finiquito laboral, sin prejuicio de lo cual, éste y su respectivo monto se encuentra en notaria publica de Talca desde fecha 6 de julio de 2016 siendo notificado sobre esta materia tanto el jugador como la inspección del trabajo.

En cuanto a la situación referida del jugador Jesús Villalobos, no se adeuda dinero alguno por concepto de finiquito y todo lo relacionado con su situación laboral.

Finalmente, en relación al jugador Christopher Vázquez debemos señalar que se encuentra cedido a préstamo al Club de Deportes Vallenar, perteneciente a la segunda división profesional, durante toda la temporada 2016/2017. Por tanto, tampoco nada se adeuda a dicho jugador por concepto alguno.

En virtud de todo lo reseñado, solo queda solicitar tanto al SIFUP como a su presidente, seriedad y veracidad en las afirmaciones que efectúa en relación al Club Rangers de Talca y respecto de cualquier institución perteneciente a la ANFP, ya que sus dichos crean una impresión equivocada de la situación que enfrenta el futbol chileno.



MARTIN IRIBARNE, Gerente General

Club Rangers de Talca