Deporte 13-07-2018

Rangers recupera trofeos que vendían al mejor postor

En un hecho inexplicable, dos Trofeos con mucho simbolismo de propiedad del Club de Deportes Rangers, obtenidos en los tiempos de la Corporación Deportiva, fueron recuperados por el principal accionista, Felipe Muñoz Rodríguez.

Se encontraban en manos de terceros. Listos para ser vendidos “al mejor postor”. Lo increíble es que un particular promocionó uno de ellos a través de un portal de compra y ventas.

Se trata de la Copa de Campeón del Torneo Nacional de la Segunda División 1993.

Aquél notable equipo que dirigía Hugo Solís Palacios y en donde destacaron Ricardo Biondi, Cristián Jélvez, Patricio Contreras, Jorge Peralta, Héctor Avilés, Marcelo Figueroa, Darío Orzuza, Guillermo Maureira, Félix Silva, entre otros.

El aviso dice “Copa Rangers de Talca. ¿Cuánto por la Copa del Campeón, Rangers 1993?

Consultado el empresario Felipe Muñoz explicó que “es la original, pero la hemos recuperado. Hay como 3 versiones… que la robaron, que se la robaron de la casa a un ex – dirigente y que la compraron. No es posible que un dirigente crea que las copas del club son de él”.

Conocido el hecho, se interpuso una denuncia por receptación de especie, tras lo cual fue devuelta de inmediato.

También se recuperó la Copa de Campeón del Torneo Nacional de la Segunda División de 1988.

Aquél recordado equipo que también dirigió Hugo Solís y en cuyas filas estaban Ricardo Biondi, Gabriel Jeria, Lindolfo Sepúlveda, Alexis Loyola, Roberto Rosales, Ricardo Moya, Germán Pino, Felipe Villalobos, James Greig, entre otros.

De esta manera, ambos trofeos que representan el éxito deportivo, quedaron bajo custodia en la oficina que tiene la SADP, como fiel patrimonio de la historia institucional.