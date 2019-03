Nacional 01-03-2019

Ranking sobre índice de Estado de Derecho sitúa a Chile en el tercer lugar regional y 25 a nivel mundial

La ONG World Justice Project (WJP) presentó este jueves el "Índice de Estado de Derecho 2019", un estudio sobre la adherencia al Estado de Derecho en el mundo que situó a Chile en el lugar 25 a nivel mundial y en el tercero a nivel latinoamericano, siendo sólo superado por Uruguay y Costa Rica. La evaluación, basada en encuestas en más de 120.000 hogares y a 3.800 expertos en 126 países, mide el desempeño de éstos con respecto al Estado de Derecho utilizando ocho factores: límites al Poder Gubernamental, ausencia de corrupción, Gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Fue así como, al promediar todos estos aspectos, el primer lugar mundial lo ostentó Dinamarca, seguido por Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Canadá y Estonia. Por otro lado, los lugares más bajos fueron ocupados por Mauritania (122), Afganistán (123), República Democrática del Congo (124), Camboya (125) y Venezuela (126). En tanto que en Latinoamérica y el Caribe, y como es frecuente en este tipo de listados, el ranking lo lidera Uruguay (23° en el listado mundial), seguido por Costa Rica (24), Chile (25), Barbados (29), Saint Kitts and Nevis (30), Antigua y Barbuda (33), San Vicente y las Granadinas (35), Santa Lucía (38), Bahamas (39), Granada (43), Dominica (45) y Argentina (46). Cierran el listado de 30 países latinoamericanos México (99° en el ranking mundial), Nicaragua (114), Honduras (115), Bolivia (119) y Venezuela (126). El caso de Chile En lo que respecta a Chile, el estudio destacó al país en tópicos como "Gobierno Abierto", donde figura en el primer lugar regional y el 17° a nivel mundial, resaltando en materias como derecho a la información y publicidad de leyes y materias gubernamentales. Otro aspecto a destacar fue el de "Ausencia de la Corrupción", donde Chile aparece en el segundo lugar regional y 25° global. No obstante, el punto sobre la ausencia de corrupción en el Poder Legislativo de todos modos arrojó números bajos. Por otro lado, el punto donde nuestro país está al debe, según este sondeo, es en el de "Orden y Seguridad", donde apareció en el lugar 14 en Latinoamérica y 83 en todo el mundo, tras analizar aspectos como la ausencia de delitos y la ausencia de crímenes violentos. El concepto de "Estado de Derecho" está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas. Así, de acuerdo al organismo, se trata de "un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos". El Estado de Derecho, asimismo, "exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal".