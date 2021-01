Opinión 28-01-2021

RAQUEL PARADA REYES: “ANTÍDOTO”





A propósito del COVID19 y las vacunas y la pandemia y el encierro y las restricciones y todos los que conlleva, encontré “ANTÍDOTO” en mi biblioteca, un libro de la escritora linarense Raquel Parada Reyes, profesora de historia de profesión y con varios títulos publicados, entre los que se encuentran: Adviento (1993), Antídoto (1997); Crónicas de día claro (2002).

Antídoto es un breve libro de poesía dividido en cuatro partes “De ayer” en el que la poeta realiza un viaje regresivo a la infancia, los tiempos de colegio: “hoy no sé por qué he vuelto a recordar el cuello albo y almidonado, el uniforme azul y la escarcha y el frío”… ; la tierra natal (Linares) que describe como “tierra de lejanías azuladas, de secretos y ausencias/…/ tienes olor a infancia detenida, a cristales de hielo quebradizos”, la estación de trenes “oxidado recuerdo, impregnada de adioses en el borde del tiempo”, las tranquilas tardes de campo en que “Mi madre amasaba en San Juan palomas dulces con alas de merengue, sopaipilla en chancaca y juegos de la suerte” , también forman parte de esos recuerdo invaluables los primeros amores La hablante lírica mira con una profunda nostalgia recorre esa etapa vivida la que envuelve en un hálito idealizado.

La segunda parte “Ciudad abierta” se encuentra el poema que da nombre al poemario “Antídoto” en ella se declara amante de la ciudad y el movimiento “Amo lo ciudadano y el asfalto, las luces de mercurio que, inspiradas, dibujan con trazos costumbristas la silueta perfecta de los árboles”, la poeta nos recomienda para agobio y tedio citadino “como antídoto traigo en mi cartera, lentes, papel, un lápiz y optimismo y un buen libro anclado entre mis manos”. Para la hablante lírica la ciudad tiene contrastes y si bien es “lobo hambriento, va mostrando lo dientes y en sus fauces escurren los sueños imposibles”, un recuerdo la dulcifica y la hace habitable:

En la tercera parte, “Al pasar”, la poeta fija en su poesía momento fugaces, reflexionando a través de estos sobre la brevedad y caducidad que van configurando nuestras vidas. En el poema “Servilletas de papel” lo plasma claramente “es tan breve tu paso, mariposa de un día, solidaria presencia, te crearon hermosa, cumpliste tu tarea, ajado tu vestido, mañana dormirás, como todas las cosas”

En la parte final “En calma” la hablante lírica se sitúa en el final de los días vividos y valora la calma como bien supremo y el espacio preciso y necesario para – en el silencio- disfrutar íntimamente de los momentos y sensaciones que nos ofrece la vida y pensar –sin dolor- en la futura muerte: “estoy tan cerca de levantar en andas mi tiempo recobrado para siempre; quiero contemplar el rocío en la hierba media hora, y no el leve suspiro de la brisa que pasa quiero leer a Whitman a Vallejo y Darío lentamente, sin que bailen las letras en el tráfago oscuro, tenso y alucinante de los últimos años, quiero disfrutar el silencio o zambullir mis pasos en el ruido selecto cuando yo lo decida”.

La poesía de Raquel Parada se caracteriza por su sonoridad, la poeta se esmera por construirla seleccionando la palabra precisa para que la musicalidad prime en cada verso, por lo que la lectura resulta muy fácil, muy grata y muy ligera. En cuanto a la técnica, la poeta construye hermosas imágenes, metáforas y figuras literarias que convierten sus textos en genuinas piezas líricas. En cuanto al contenido o temas asoma como leitmotiv la nostalgia de tiempo ido y la invocación permanente de la infancia y de los lugares en que se desarrolló esta, vista como un periodo de idealizada e irrecuperable belleza.



(Jaime Gatica, profesor)