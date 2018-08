Crónica 08-08-2018

Raúl Bustos, presidente nacional de Bomberos: “Esperamos que se reajuste el presupuesto para los bomberos del país”

El presidente nacional de Bomberos, Raúl Bustos, dio a conocer que durante los próximos días se intensificarán las reuniones en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, a la espera de que este año se reajuste el presupuesto para los bomberos del país.

Explicó que se espera superar los 41 mil millones de pesos que fue el anterior aporte económico.

Junto con este reajuste, se está planteando que el gobierno financie también la capacitación de los 50 mil voluntarios del país, con una inyección presupuestaria de 1.500 millones de pesos. El presupuesto del año 2019 se aprueba el próximo 30 de septiembre.

“A mí me han elegido 285 Cuerpos de Bomberos, de un total de 313, y espero responder al enfoque de equidad con las regiones en esta materia presupuestaria”, afirmó.

Raúl Bustos destacó también que en la actualidad hay una especialización estandarizada para los bomberos en rescate vehicular y sub acuático, además de los desafíos que tienen relación con el combate de incendios forestales, para lo cual existen modernos carros. “Lo importante es bregar por un mayor presupuesto para el mantenimiento de estas operaciones”, subrayó.

El presidente nacional recalcó que sigue trabajando desde esta ciudad en el cumplimiento de su nueva tarea, ya que ello no implica que tenga que radicarse en Santiago.