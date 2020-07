Política 17-07-2020

RD: Contraloría confirmó irregularidades en la municipalidad de San Javier



La Contraloría Regional del Maule detectó una serie de irregularidades en la Municipalidad de San Javier tras efectuar una investigación especial producto de una denuncia realizada por el concejal de Revolución Democrática (RD) Germán Herrera Dinamarca.

El Informe Final entregado recientemente por el organismo fiscalizador constató, entre otras situaciones, el uso de un vehículo del DAEM para trasladar al Alcalde Jorge Silva Sepúlveda (DC) a un partido de la Selección Chilena, la realización de una actividad política en el salón consistorial, la utilización reiterada de la imagen del jefe comunal y una serie de gastos improcedentes o no acreditados.

“La Contraloría General de la República está haciendo su trabajo y apoyando a los concejales que cumplen su rol fiscalizador, y eso es lo tenemos que hacer: velar por los recursos públicos y por el buen uso de los dineros fiscales en relación a las verdaderas necesidades que tienen los vecinos”, expresó Herrera.

En ese sentido, el militante de RD explicó que “la solicitud la realicé porque me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Informé estos acontecimientos en distintos concejos municipales, donde no tuve respuesta, por lo que tuve que solicitar el pronunciamiento a Contraloría”.

Contraloría realizará un seguimiento para verificar que la Municipalidad ejecute una serie de medidas para subsanar los problemas detectados, así como también para que regularice los gastos no acreditados y compruebe que efectivamente se hayan entregado o utilizado algunos productos adquiridos.