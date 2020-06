Política 19-06-2020

RD en Linares acusa “desgobierno” por retraso de nominación de nuevo Intendente



En medio de un considerable aumento de los contagios por Covid 19, no sólo en la región sino en las pequeñas comunas del Maule Sur, Francisco Pinochet, actual dirigente de Revolución Democrática Linares expresó su malestar por el descabezamiento del gobierno regional de estos más de 15 días que llevamos del mes de junio.

“El poco compromiso de este gobierno con el Maule es insólito e indignante, no han sido capaces de nombrar la máxima autoridad regional que se haga cargo de una estrategia sanitaria efectiva, mientras tanto, el virus avanza aceleradamente a comunas pequeñas como Linares, Cauquenes y San Javier” declaró Pinochet.

Por otro lado, Francisco Pinochet, expresó que a nivel de la comisión de salud de Revolución Democrática se ha estado trabajando en una serie de propuestas para la prevención del Corona Virus.

“Como partido, RD, ha tomado seriamente un rol de contribución en esta pandemia es por esto que en los próximos días presentaremos algunas propuestas a nivel local, que nos parecen necesarias para abordar la pandemia en la ciudad de Linares, que actualmente tiene 179 contagios, que son alrededor de 19 contagios por cada 10.000 habitantes, una cifra que no dejar de ser preocupante”, enfatizó.