Reaccionan en Linares a nominación de rectora de CFT estatal en esta zona

La nominación esta semana de María Elena Villagrán como la rectora del CFT estatal, para el Maule que se construirá en Linares, desató reacciones desde diversos sectores.

En el Ministerio de Educación confirmaron este cargo y plazos para concretar el proyecto.

Rigoberto Espinoza indicó que “es una persona con experiencia en gestión pública, por lo que cuenta con la experticia para llevar adelante el proyecto de CFT estatal en Linares.”

Pese a esto, desde ChileVamos, surgieron algunas aprehensiones. Especialmente porque no sea una suerte de “premio de consuelo”, para la ex seremi de economía y candidata DC a alcaldesa derrotada en Talca.

Jesús Osses, consejero regional, señaló que “esto fue por alta dirección pública, pero llama la atención que esta designación apunte a una persona que tiene mucha presencia en el aparataje de Gobiernos de Nueva Mayoría y, anteriormente, de Concertación”.

En tanto, el senador UDI, Juan Antonio Coloma, expresó que “no tengo ninguna aprehensión personal hacia ella, pero me pregunto si no había otro profesional vinculado directamente al mundo académico que pudiera asumir la labor de llevar adelante el CFT estatal en Linares”.

En las próximas semanas, se coordinará la presentación oficial de la rectora del CFT estatal. A cuyo cargo estará la puesta en marcha del recinto técnico profesional.