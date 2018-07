Política 03-07-2018

Reacciones del comercio por alto desempleo en provincia de Linares

El 8,5 por ciento de desempleo en la provincia de Linares, no pasó desapercibido para la comunidad. Se reconoce que ya no basta con depender de la actividad económica de temporada frutícola y se requieren industrias. Y, sobre todo, con un panorama de completa incertidumbre ante la amenaza de la desaparición de Iansa.

Por ejemplo, Pamela Ledezma, habitante de la comuna de Linares, comentó que “lo que pasa es que creo que debiera ser el Municipio el que active un plan de desarrollo, para que no exista gente cesante.”

La Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Linares, alzó la voz. Retomando la agenda de temas locales. Bibiana Urrutia, vicepresidenta de la entidad gremial, explicó que “exigimos al gobierno comunal que implemente una estrategia de desarrollo... el Plan Linares, en el cual participó hasta la Universidad de Talca, no lo vimos más después de entregado… allí está un insumo que puede ser muy interesante para pensar la comuna como corresponde, con una base seria, donde reconoce que debemos avanzar en educación capacitación, turismo y fomento productivo, pero con un rol fundamental del Municipio, el que no hemos visto hasta el momento”.

Un “Plan Linares”, parece quedar en el “baúl del olvido”, según el gremio del Comercio. Con un diseño de activación de rubros productivos que parecía un buen cam