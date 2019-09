Crónica 04-09-2019

Reacciones negativas en el Maule Sur a priorización de 9 comunas de Curicó y Talca por emergencia agrícola

El Alcalde de San Javier, Jorge Silva, lamentó que esta comuna quedara excluida de la solicitud al Ministerio de Agricultura, de declarar emergencia por la sequía en 9 comunas del Maule. “Porque la Intendencia priorizó zonas del Maule Norte”, indicó. Pese a ser uno de los primeros alcaldes que alertó de escasez del recurso hídrico.

Precisamente la intendencia declaró emergencia agrícola por la sequía a 9 comunas de la Región.

Se trata de Constitución, Vichuquén, Rauco, Licantén, Hualañé, Sagrada Familia, Pencahue, Empedrado y Curepto.

No obstante, el alcalde de San Javier, Jorge Silva, lamentó que no se haya considerado a esta comuna del Maule Sur. Agregó que según los informes técnicos, habrá un nivel extremo de perjuicio a la agricultura de esta localidad en los próximos meses, por la falta de agua. Un tema que el alcalde calificó de muy preocupante

Ante este tema, el senador UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que “me parece muy importante que con tanta rapidez el Presidente Piñera haya reaccionado a la petición que le hiciéramos y ya tengamos esas primeras 9 comunas declaradas en emergencia agrícola”.

Coloma agregó que “ahora hay una segunda parte, la que fue conversada con el ministro de Agricultura, que son el resto de las comunas, particularmente las del secano costero, básicamente del Maule Sur, si bien los informes hidrológicos hablan de que todavía no están en la misma situación, no me cabe duda que esta semana si lo estarán”.

A propósito del anuncio de la intendencia de la región del Maule, que decreta emergencia agrícola en nueve comunas rurales de la región, los parlamentarios Ignacio Urrutia y Rolando Rentería, creen injusta la medida por no incorporar a las comunas del Maule sur, ya que a juicio de ellos, estas sufren los mismos problemas que otras que si fueron incorporadas en el anuncio.



Por lo mismo Urrutia valoró que se haya declarado emergencia agrícola en 9 comunas del Maule, pero mencionó que "extraña de sobremanera que no se hayan considerado las del secano del Maule sur, por que la única división que existe entre ellas en un río nada más, y el problema pluviométrico es exactamente igual, las dificultados que tiene el secano del norte con el secano del sur, no varían mayormente".



Es por eso que los Diputados UDI se reunieron con el Ministro de Agricultura, Gobernador de Cauquenes y Ministerio de Obras Públicas para solicitar un estudio hidrogeográfico, ante eso Rentería espera "que la buena predisposición y los acuerdos de poder apoyar a la zona, sea para la región del Maule completa. Hoy la emergencia agrícola se han dado en 9 comunas del Maule Norte, esperamos que se tome en cuenta también el Maule sur, con las comunas de San Javier, Cauquenes, Chanco, Pelluhue, es decir, el secano costero y necesitamos poder darle una solución a los agricultores de toda la región, para que estén todos en igualdad de condiciones, por lo que esperamos una resolución positiva para nuestra gente".