Opinión 16-03-2022

REACTIVACIÓN Y APOYO AL TURISMO LOCAL EN EL MAULE





Nuestra región cuenta con un sinfín de maravillas que invitan a vivir momentos únicos y exclusivos, gracias a sus impresionantes paisajes que ofrecen al turista momentos inolvidables para disfrutar con diversas experiencias que los conectan no sólo con la naturaleza, sino también con nuestro patrimonio tanto cultural como vivo, nuestro motor de desarrollo más importante. De este modo, como Gobierno Regional del Maule, a través de la Corporación de Desarrollo Productivo del Maule (CRDP Maule) y su marca “Descubre el Maule”, hemos destacado estos elementos y hemos apoyado impulsar la reactivación del turismo local.

Asimismo, trabajamos en el apoyo que requieren nuestras PYMES del rubro frente a los desafíos que nos ha planteado la pandemia con la asesoría en terreno a un centenar de entidades turísticas, respecto a protocolos de bioseguridad que resguarden tanto su integridad como la de los visitantes. También impulsamos talleres sobre comercialización y digitalización en las cuatro provincias de la región, levantamos un inédito ciclo de espacios de visibilización para emprendedores del área en lugares como Colbún, Linares, Pelluhue, Constitución, Curepto e Iloca; y se desarrolló el plan en apoyo de la comercialización de productos y servicios turísticos para posicionar al Maule como un destino atractivo a nivel nacional.

Para este 2022, queremos fortalecer los nexos que hemos logrado construir como Gobierno Regional en el rubro turístico, apoyando a todos los actores involucrados, tanto a turistas como a emprendedores y emprendedoras, junto con potenciar iniciativas ligadas a la identidad local como sello diferenciador dentro del turismo y asociadas a una mirada más sustentable del rubro.

En ese sentido, como Gobernadora Regional del Maule, reitero mi compromiso con el emprendimiento, no sólo para la comercialización de productos y servicios, sino también para posicionarse como entidades competitivas, a través de oportunidades de capacitación y de acercamiento para conocer sus necesidades de cara a este nuevo año.



Cristina Bravo Castro

Gobernadora Regional

Presidenta del directorio de CRDP Maule

Gobierno Regional del Maule



