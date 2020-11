Agricultura 20-11-2020

Reactivan difusión por VIII Censo agropecuario y forestal en el Maule que incluirá modalidad online



El VIII Censo Agropecuario y Forestal se realizará entre marzo y junio de 2021, después de dos postergaciones debido a la pandemia. Para adaptarse a las restricciones por COVID9, además del tradicional despliegue en terreno, el Instituto Nacional de estadísticas (INE) ha incorporado una modalidad on line para facilitar la participación en el levantamiento censal.

Todo productor silvoagropecuario, independiente del tamaño de su producción y de las características de su unidad productiva, tendrá acceso a completar el cuestionario censal por internet. Para eso, deberá inscribirse antes del 31 de diciembre de 2020 en https://www.ine.cl/censoagropecuario.cl

Así lo informaron el Seremi de Agricultura, Luis Verdejo y el director regional de INE, Miguel Alonso Romanini, quienes coordinaron acciones para reactivar la difusión sobre esta importante herramienta de medición sectorial.

“El Ministerio de Agricultura a través de ODEPA ha mandatado al INE para realizar el octavo censo agropecuario a nivel nacional y hoy hemos conversado con su Director para conocer la operatoria y el alcance de este censo en la región del Maule. Este instrumento es muy importante porque nos va a permitir caracterizar la agricultura regional, actualizar los diferentes datos estadísticos que nos van a ayudar a mejorar las herramientas de fomento que le estamos dando a los agricultores”, explicó el seremi Luis Verdejo.

Respecto a la modalidad de cuestionario censal on line, el Seremi recordó que tienen un plazo para inscribirse si quieren ocupar este opción. “Se pueden inscribir hasta el 31 de diciembre para incorporarse en la modalidad on line, lo que significa que cuando comience el levantamiento censal a partir del 13 de marzo le llegará el cuestionario por correo. Recordar que la información individual es totalmente privada y por eso los llamamos a entregar toda su información para que así el ministerio de agricultura pueda tomar mejores decisiones”, agregó.

Trámite simple

“Entre el 13 de marzo y el 30 de julio se va a realizar el levantamiento censal y si se inscriben ahora, antes del 31 de diciembre, recibirán en su momento el cuestionario on line y tendrán todo el plazo que dure el censo para poder contestarlo”, precisó el director regional de INE.

“Hemos puesto este plazo del 31 de diciembre porque necesitamos saber quiénes son y dónde están estas personas interesadas en llenar el cuestionario on line para poder descontarlos de la planificación territorial ya que ellos no serán visitados por los encuestadores. Solo necesitan ingresar su nombre, RUT, su correo y teléfono para quedar preinscritos y poder ser contactados”, explicó Miguel Alonso Romanini.

El director recordó que los datos individuales están protegidos por ley para resguardo del secreto estadístico. El último censo agropecuario se realizó en 2007. Esta herramienta es la fuente más importante de información estadística para que los gobiernos, autoridades, organizaciones y el sector privado orienten sus recursos de manera más efectiva.