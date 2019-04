Crónica 20-04-2019

Realizado en Operativos de Vendimia: En el Maule SAG ha aumentado en un 100 por ciento sus fiscalizaciones

A dos meses de haber iniciado el operativo de fiscalización de vendimia 2019, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ha realizado a la fecha más de 120 fiscalizaciones a bodegas productoras y elaboradoras de vinos y otras instancias de la cadena, en las 4 provincias de la región del Maule, lo que se traduce en un aumento de 100% respecto de lo realizado el año anterior.

El Director Regional del SAG, Luis Fernando Pinochet, explicó que las fiscalizaciones se adelantaron un mes respecto del año anterior, y que hasta el momento se han evidenciado infracciones a la normativa vigente por lo cual en la región del Maule se han cursado más de una decena de Actas de Denuncia y Citación (ADC).

“Comenzamos el operativo el 18 de febrero con varios equipos que se desplegaron en distintos puntos de la región para anticiparnos de esta forma a las labores de producción y elaboración de vinos; y hasta el momento hemos detectado algunos incumplimientos que serán sancionados de acuerdo a la normativa”, explicó el Director.

Cabe destacar que estas acciones se enmarcan en lo señalado en la Ley de Alcoholes 18.455 y la Resolución Nº 9.259/2018 que establece la obligación de informar al SAG respecto de la clasificación de bodega elaboradora de vino, sea esta de mesa o vinífera, e informar con 48 horas de anticipación en caso de recepcionar o moler uva de mesa, entre otras exigencias.

“A la fecha, algunos de los incumplimientos detectados dicen relación específicamente con no informar al SAG el inicio de las actividades de vinificación de uva de mesa, no contar con libro de bodega, libro de vendimia actualizado y no presentar respaldo de compra/venta de uva”, informó Luis Fernando Pinochet.

La autoridad agregó que las fiscalizaciones se extenderán hasta junio en las distintas provincias de la región, “duplicando lo realizado en años anteriores, debiendo finalizar estos operativos con un total de 304 sólo en Maule”.

Patrones para determinación de agua

A su vez, el Servicio fiscalizador ha realizado36 muestreos de uva y toma de muestra de agua en las distintas bodegas fiscalizadas en la región, específicamente en los valles vitivinícolas de Lontué, Loncomilla y Tutuvén. “Esto permitirá el establecimiento de patrones analíticos de comparación para la fiscalización de agua en vino”, explicó que el Director Regional del SAG.

Sobre este último punto, la Seremi de Agricultura, Carolina Torres, recordó que esta acción es parte de las medidas adoptadas con el sector y delegadas al SAG, luego de las mesas de trabajo sostenidas con la cartera y encabezadas por el Ministro de Agricultura.

“Hay que recordar que en el mes de noviembre el Ministro Antonio Walker junto al Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, anunciaron en esta región, junto con representantes de los gremios vitivinícolas, el establecimiento de varias medidas para transparentar el mercado del vino. Hoy vemos cómo el SAG, con su operativo de vendimia 2019, está aplicando en la práctica estos compromisos adquiridos”, indicó la Seremi.