Policial 07-08-2022

Parral: realizan cambio de nombre del Retén Digua en memoria del Suboficial Mayor Pablo Pineda

En dependencias del Retén Digua, dependiente de la Tercera Comisaría de Parral, se realizó una emotiva y sencilla ceremonia la que se enmarcó en el cambio de nombre de la unidad policial del Retén Digua a “Retén Digua Suboficial Mayor Pablo A. Pineda Gutiérrez” quien falleció el 12 de enero del año 2020 en el sector Cerro Lo Castillo de la localidad de Digua debido a que momentos antes tras estar efectuando patrullajes de seguridad y fiscalizaciones de tránsito, se percata de un sujeto que conducía en estado de ebriedad, llevado hasta la unidad policial para continuar con los protocolo para este procedimiento. Luego y ya realizado los controles respectivos, Carabineros trasladan al sujeto a su domicilio distante unos cinco kilómetros del cuartel policial, circunstancia en que el individuo de 42 años le propina lesiones de gravedad con un cuchillo, falleciendo mientras era trasladado al Hospital de Parral.

La ceremonia fue liderada por la jefa de la VII Zona de Carabineros Maule, General Berta Robles, autoridades, familiares y amigos, fueron parte de este reconocimiento, en el que se verá desde hoy reflejado su nombre en la nueva placa identificatoria como un recuerdo por siempre.

La jefa de la VII Zona de Carabineros Maule, General Berta Robles, señaló que “dentro de nuestro rol principal es aportar por el bien común y es lo que esperan todos los chilenos, siendo esenciales en esta labor; ya que día a día nos entregamos con sacrificio, en esta oportunidad se entrega un reconocimiento al Suboficial Mayor Pablo Pineda Gutiérrez (ascendido de manera póstuma); es triste como Institución Policial tener que recordar a nuestros mártires, ya que quisiéramos no mantener una lista de mártires….. pero no somos inmortales, aunque cuando trabajamos a diario y salimos al servicio, vamos con una coraza de inmortalidad pensando y planteándonos solucionar las diferentes problemáticas, sea cual sea. Hoy reconocemos en “Pablito “un funcionario policial cercano, cariñoso, solidario y bondadoso, siempre con una sonrisa y un buen gesto, hasta solucionando temas que no son de seguridad, sobre todo en lugares rurales en los que se generan un gran acercamiento, asesoría y amistad con la ciudadanía, y eso se ve y, se siente……y recordar Siempre Vivirán, los que por la Patria mueran” dijo la General Berta Robles.

Durante la oportunidad, se efectuó una bendición de la nueva placa del cuartel, la que tras ser mantenida con un paño verde fue descubierta en un momento de emoción realizada por el Capellán Evangélico Zonal Iván Araya.