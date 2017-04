Crónica 07-04-2017

Realizan nueva prospección al Nevado de Longaví

En el marco del estudio de factibilidad que permita aprovechar las bondades naturales del Nevado de Longaví, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo organizó una segunda prospección.



La idea es hacerse una idea respecto a la opción de avanzar hacia una intervención que permita construir un Centro Invernal de Montaña y Canchas de Esquí. El punto principal de destino ha sido las faldas del Nevado de Longaví, lado suroriente y donde se ha observado cómo el sector de mejores condiciones naturales.



Para el presidente de la Comisión Turismo del Consejo Regional (CORE), Carlos Gajardo “en 2014 hicimos la primera cabalgata en donde analizamos una ruta de 24 kilómetros para el lado sur-poniente del Nevado. Esa ruta demostró no ser factible por los accesos que tiene. Después hicimos un sobrevuelo en donde se analizó junto a los expertos, la nieve y las pendientes con una altura de 1.000 metros. Todo eso fue evaluado positivamente. Los expertos nos dijeron que era una nieve de muy buena calidad. Esta segunda inspección es más acotada, de 14 kilómetros en compañía de la familia que es propietaria del terreno”.



En efecto, la primera exploración se realizó por tierra, en plena estación de otoño, es decir, no había mucha nieve, sin embargo el sobrevuelo tuvo lugar en una época donde ya aquél elemento se había acumulado en gran cantidad. El punto principal de destino ha sido las faldas del Nevado de Longaví en donde se ha observado que se trata del sector de mejores condiciones naturales.



Para esta nueva prospección, la comitiva ha marcado los puntos georreferenciales que permitan diseñar una eventual ruta en donde podría invertir el privado.



Gajardo agregó que “esperamos que todos estudios prácticos nos entreguen conclusiones dentro de un mes más. Esperamos resultados de la calidad de ese camino para un levantamiento que deberá hacer la Dirección General de Aguas, respecto a la situación de los derechos de agua para finalmente analizar la estructura jurídica. Habiéndose cumplido estos lineamientos del proyecto de estudio, estaríamos en condiciones si es factible o no construir un Centro Invernal para presentárselo a inversionistas privados”.



También participó de la cabalgata el consejero regional Julio Castiglione junto al profesional de apoyo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Manuel González y el Consultor Jorge Tiska.



Se reconoce al Nevado de Longaví como un lugar de belleza natural cubierto de nieves eternas que perfectamente se le podrían aprovechar para construir un Centro Invernal dotada de modernas instalaciones. Del mismo modo, existe la idea de dotarlo de infraestructura urbana que permita su funcionamiento para los meses fríos como punto de destino turístico en la provincia de Linares.