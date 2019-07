Policial 10-07-2019

Realizan primera sesión de mesa técnica por la descentralización

Se llevó a cabo la primera sesión constitutiva de la mesa técnica por descentralización que fue anunciada por el propio Presidente Sebastián Piñera, en su segunda Cuenta Pública, el pasado 1 de junio.

La instancia, que es presidida por el Subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, contó la participación de los 13 miembros designados por las distintas bancadas parlamentarias con representación en el Congreso, entre los que se encuentran el ex -subsecretario, Miguel Flores, el excontralor, Ramiro Mendoza, la exsubsecretaria de Economía, Natalia Piergentili y el ex intendente de la Región Metropolitana, Víctor Barrueto.

En esta ocasión, el subsecretario, junto a Paz Serra, coordinadora ejecutiva de la mesa y jefa de la división de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, explicaron a los integrantes la metodología de trabajo, los plazos y días en que se sesionará, además de la definición de las cinco grandes áreas a abordar.

En detalle, se fijó que la instancia funcionará todos los lunes a las 15:30, -con excepción del próximo-, por un plazo no superior a los 60 días, en el que se buscará analizar mejoras a la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional, a fin de precisar algunos aspectos que no quedaron bien resueltos con las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.074.