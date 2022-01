Crónica 02-01-2022

Realizan visita a Médico del Programa Becas Maule en Hospital de Linares

Director del Servicio de Salud Maule, Decano Facultad de Medicina UCM y Director del Hospital de Linares visitaron a médico anestesista formada gracias a Becas Maule I.



Un total de 99 médicos especialistas nuevos cuenta la región, gracias al programa de formación financiado por el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional, que en colaboración con la Universidad Católica del Maule logró aumentar la dotación de médicos en los hospitales maulinos.

De acuerdo a lo señalado por el Director del Servicio de Salud Maule, Dr. Luis Jaime, la iniciativa local cumplió a cabalidad su primera etapa. Por ello es que se visitó a un médico formado en el programa y que se encuentra trabajando en el Hospital de Linares. En la ocasión, se destacó el logro alcanzado ya que representa una solución a la falta de profesionales en la Salud Pública. “Estamos culminando la primera fase que es un programa para formación de médicos especialistas. Partimos el 2013 para dotar de especialistas en hospitales de alta complejidad hasta la atención primaria de salud. La inversión para ello fue de alrededor de 11 mil millones de pesos, los cuales fueron aportados por el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud” indicó la autoridad.



Especialidades

Los 99 profesionales se formaron en diferentes especialidades como; Anestesiología, Dermatología, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna, Oncología Médica, Oncología Quirúrgica, Pediatría, Psiquiatría, Radiología, Subespecialidad de Neonatología y Traumatología, que son especialidades que requerían una alta demanda en el Maule. Con este programa se logró mejorar el acceso a la salud de todas y todos los maulinos.



Director Hospital Linares

“El proceso de Becas Maule ha sido de gran impacto. La brecha de especialistas era de un 43% en nuestro hospital. Hasta la fecha nos han llegado 11 especialistas en diversas áreas, lo que nos ha permitido aumentar nuestra capacidad resolutiva. Lo anterior impacta directamente en la satisfacción usuaria y en la calidad de la atención de la red asistencial de la Provincia de Linares” señaló Nolasco Pérez, Director Hospital de Linares.



Médico Anestesista

La Dra. Maritza Baeza llegó a trabajar al hospital de Linares en mayo de 2021, fecha de inicio de su Periodo Asistencial Obligatorio (PAO). “Yo llegué contenta porque conocía desde antes el hospital, porque hice mi formación de pregrado acá, conocía los pabellones y tuve un electivo de anestesia, por lo tanto, no era algo nuevo para mí y sabía cómo era el ambiente de trabajo. Me siento con ganas de aportar y devolver lo que se me ha entregado en el proceso de formación que se llevó a cabo en Talca, acá en el hospital y en Bélgica. Espero aportar con un granito de arena al trabajo que se realiza en el hospital”, concluyó.



Visión Académica

“Para la universidad es un motivo de orgullo tener el espíritu regional y poder ser una contribución al desarrollo de la medicina. Siempre tuvimos la intención de participar en el proyecto Becas Maule. Se destaca el sello de excelencia de las personas que se forman en nuestras aulas. En todo momento estamos llanos a participar con el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud” enfatizó el Decado de la Facultad de Medicina de la UCM, Iván Castillo.