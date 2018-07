Opinión 06-07-2018

¿Rebaja al impuesto de empresas?

El presupuesto del Estado es del orden de los US 70.000 millones y está financiado en un porcentaje significativo por impuestos a las personas (ya sea naturales o jurídicas). Entre ellos uno de los ítems considerados relevantes, es el Impuesto de Primera Categoría que afecta a las empresas.

Actualmente se ha puesto en discusión una eventual nueva “Reforma Tributaria” que entre uno de los aspectos que abordaría es la rebaja de impuestos a las empresas de 27% a 25%, además de unificar los sistemas tributarios.

Marginalmente y de acuerdo a las estimaciones del Gobierno, esta rebaja se traduciría en una recaudación menor de ingresos fiscales de alrededor de US 300 millones, representando un 0,4% del presupuesto del Estado.

Se ha demostrado a través de la historia de Chile (y de muchos países) que una política fiscal estable ha generado un incremento significativo de la inversión, sobre todo en tiempos donde las políticas se cambiaban cada 4 años que era el tiempo de duración de los gobiernos (para qué hablar de la política monetaria en el mismo sentido).

Entonces me cuestiono si después del “megaterremoto” que implicó la Reforma Tributaria del gobierno anterior, que después generó la réplica de la “Reforma de la Reforma”, es necesario discutir otro cambio tributario que implica un mínimo 0,4% del presupuesto.

Puedo estar equivocado, pero por favor, un respiro. Estabilidad y condiciones de largo plazo para invertir, debiese ser la consigna…. Y por último, háganlo por sus pobres contadores, que deben estar al borde de un ataque de nervios con tanta “REFORMA”.





(Eduardo Riveros

Académico de la Escuela de Contadores Auditores UTEM)