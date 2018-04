Editorial 21-04-2018

Rebaja de contribuciones

Gracias a la Ley N° 20.732, del año 2014, los adultos mayores vulnerables se ven beneficiados por una rebaja en el pago de contribuciones.

La ley beneficia a las mujeres de 60 años o más y a los hombres de 65 años o más que sean contribuyentes del impuesto territorial (contribuciones), cuyos ingresos anuales no superen el tramo exento del llamado Impuesto Global Complementario, aproximadamente $ 550.000 mensuales.



Los contribuyentes beneficiados pagarán como máximo al año el 5 % de sus ingresos anuales, por sus propiedades no agrícolas destinadas a habitación.

En todo caso, el avalúo fiscal de los inmuebles, casas o departamentos, no puede superar la cifra de $75 millones. Si la persona paga contribuciones por más de un inmueble, la suma de los avalúos no puede superar los $100.000. Estas cifras máximas se reajustarán anualmente.

Otro aspecto importante es que se requiere que la propiedad o las propiedades están inscritas en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces a nombre del adulto mayor. Pero también se acepta si la propiedad es conjunta con el cónyuge o con hijos, en caso de que haya pertenecido anteriormente al cónyuge fallecido.