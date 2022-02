Social 04-02-2022

Recambio y mejoramiento de instalaciones eléctricas: Sercotec entregó más de 110 millones de pesos a Feria Libre de Curicó



Se trata de un subsidio no reembolsable dirigido a las Ferias Libres del país, orientado a fortalecer la modernización, la asociatividad, la gestión e innovación de las ferias, haciéndolas más atractivas y competitivas.









Hasta la Feria Libre de Curicó (Felicur), llegó el director regional del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), Gerardo Castillo Arancibia, quien hizo entrega de manera oficial del Fondo de Desarrollo de Ferias Libre, al gerente general de FELICUR, Rodrigo Valenzuela, por 25 millones de pesos, que se suman a los $90.720.000 que se entregaron en 2019, con el objetivo de finalizar el proyecto de recambio y mejoramiento de las instalaciones eléctricas del centro de abastecimiento.



En el recorrido por el lugar, el director regional de SERCOTEC, Gerardo Castillo Arancibia, verificó en terreno el recambio y mejoramiento de las instalaciones eléctricas, instancia en la que afirmó que “Estamos muy contentos de ver que después de años Felicur logró cambiar sus instalaciones eléctricas, porque cuando empezamos a empaparnos de este caso, y nos dimos cuenta de que había mucha incertidumbre en los 500 locatarios referido a qué iba a pasar con la feria, si la cerraban o no, y nosotros como SERCOTEC buscamos soluciones definitivas para cada una de nuestras Pymes, porque sabemos que son el motor de la economía del país, y al haber entregado más de 110 millones de pesos, en definitiva, se traduce en que el problema se terminó de raíz”, explicó el Director Regional de Sercotec, Gerardo Castillo Arancibia.



El Gerente General de FELICUR, Rodrigo Valenzuela, por su parte, se mostró satisfecho por la solución definitiva que recibieron los 500 locatarios y que beneficiará, además, a los propios clientes “Estamos muy agradecidos del apoyo que hemos recibido por parte de SERCOTEC, y de su director, Gerardo Castillo, quien nos comprometió su ayuda en el año 2019, y hoy, somos testigos que nos cumplió, porque gracias a los más de 110 millones de pesos que nos entregó SERCOTEC, pudimos cambiar y remodelar las instalaciones eléctricas, que tanto problema nos causaron y que hoy ya está completamente resuelto” dijo.



Finalmente, cabe recordar, que gracias a los recursos entregados por parte del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), a la Feria Libre de Curicó, se logró levantar la orden de clausura por parte del SEC, al no cumplir con la normativa vigente en materia eléctrica.