Política 13-06-2020

Rechazan decisión del gobierno de evaluar acciones por proyecto de ley que prohíbe cortes de servicios básicos

El Diputado Manuel Matta criticó la decisión del Gobierno de evaluar acciones y dejar esperando la ley que aprobó el Congreso. “Esto demuestra la indolencia y lo bajo que es el Gobierno, incapaz de acompañar a las familias. Nos vamos a defender con todo en el Tribunal Constitucional “.

Con malestar y preocupación recibieron los diputados de la DC la decisión del Gobierno de no promulgar de inmediato el proyecto de ley despachado por el Congreso Nacional y que prohibirá el corte de servicios básicos a las familias que estén en mora. Al respecto, señaló que “no es posible que el Gobierno impida que esta ley, aprobada en ambas Cámaras, pueda implementarse y aliviar la preocupación de las familias; una vez más, se pone del lado de las empresas y no de las personas”.

Así lo señaló el Diputado Matta, quienes emplazo al Gobierno a “no dilatar más y promulgar la ley cuanto antes, a ponerse en lugar de las personas y no de las empresas.

Agregó, además, que se desconocen los aportes que hicieron algunos parlamentarios de Chile Vamos a este proyecto de ley, como de los ministros Moreno y Hutt.