Política 29-01-2019

Rechazan venta de medicamentos en góndolas y supermercados en comisión de salud

Con el fin de evitar la automedicación y sus efectos en la ciudadanía, la mayoría de quienes participaron en la sesión de la Comisión de Salud rechazaron la posibilidad de vender medicamentos en supermercados y góndolas.

Durante la votación del proyecto que regula los medicamentos bioequivalentes genéricos y evita la integración vertical de laboratorios y farmacias, la oposición no respaldó la medida y Renovación Nacional se abstuvo de votar las indicaciones realizadas en marzo al proyecto, por parte del actual Gobierno.

Pero no solo el riesgo para la comunidad fue lo que consideró el presidente de la Comisión, diputado Juan Luis Castro, para rechazar estos cambios, sino que, a su juicio, los medicamentos que se venderían fuera de las farmacias y que generarían una mayor competencia son los que ya tienen un bajo costo.

“Nos parece increíble que este proyecto se vista como el que va a bajar los precios en circunstancias que lo único que hace es que productos que ya son de bajo precio, como el paracetamol, que vale $1.000; o el ibuprofeno, que cuesta $700, sean el caballo de batalla de un slogan que no tiene traducción en la realidad”, criticó.

Para el diputado Jaime Bellolio (UDI), promotor de la indicación, esto significa que muchas zonas no podrán tener acceso más expedito a los medicamentos. “En Chile hay más de 50 comunas que no cuentan con una farmacia”, señaló.