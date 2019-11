Política 13-11-2019

Rechazo transversal genera idea de senador Guillier de adelantar elecciones

Que el Mandatario Sebastián Piñera convoque a elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas, en medio de la crisis social que vive el país. Esa es la propuesta que el senador independiente y excandidato presidencial Alejandro Guillier hizo este lunes y generó un rechazo transversal en el mundo político.

“Presidente, el tiempo se acabó. El acuerdo de San Damián es demasiado poco y demasiado tarde. La posibilidad de construir un nuevo Chile requiere que usted llame a elecciones anticipadas de Presidente de la República y la totalidad del Congreso Nacional”, escribió el senador en su cuenta de Twitter, aludiendo la decisión del gobierno de abrirse a un debate constituyente.

Más tarde, en la sede del Congreso en Santiago, Guillier -quien fue derrotado por amplia mayoría en las pasadas elecciones por el actual Jefe de Estado- ratificó sus dichos y apuntó a que Piñera debe dar un paso al costado, argumentando que no puede estar a la cabeza de ese proceso. “El Presidente no tiene la legitimidad, la gente tampoco le cree, porque él no estuvo de acuerdo (con una nueva Constitución). El domingo en la mañana dijo que no le gustaba, que le parecían algunas reformas, lo obligaron y un Presidente obligado no va a avanzar. Y en el Congreso no veo ninguna posibilidad de legitimar una reforma, no nos van a creer. Convoquemos a los ciudadanos, adelantemos las elecciones generales,eso es perfectamente posible”.

La declaración de Guillier, según cercanos al legislador, no fue conversada previamente con otros parlamentarios. Su idea era dar una señal fuerte de rechazo al manejo de la crisis por parte del gobierno, pero dentro de un marco constitucional. Es decir, señala un cercano al senador, no pedir la renuncia del Presidente, sino que hacer un llamado a adelantar las elecciones.

Pero el rechazo a sus declaraciones sería rápido y transversal. Los propios presidentes de ambas cámaras del Congreso los calificaron como un error.