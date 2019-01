Crónica 22-01-2019

Reclaman por excesiva demora en otorgar la portabilidad de una compañía telefónica

Luis Bravo Pedrero, dio a conocer su malestar, el que hizo efectivo a través de Sernac, por lo que considera una excesiva demora en otorgarle la portabilidad de parte de la empresa Movistar para cambiarse de compañía.

“El 8 de enero hice el trámite para cambiarme de compañía por un tema de cobertura. Lo que pensé era un trámite casi inmediato, se transformó en un verdadero problema, ya que el cambio de compañía obedecía a un interés de trabajo, ya que para mí el teléfono es fundamental y por ende tener una buena cobertura”.

“Cuando inicié el trámite en la sucursal Linares, me manifestaron que en 24 horas el trámite estaba listo, con lo cual quedé conforme. No obstante, desde esa fecha he tenido que ir todos los días a la oficina y aún no me pueden cambiar la portabilidad. Se cumplieron 14 días y no he recibido ninguna respuesta”.

“Otro problema se dio con la fecha de nacimiento en que fui ingresado al sistema. En el documento aparece una fecha que no corresponde a la cédula de identidad, ya que figuro nacido el 31 de diciembre de 1909. Es decir los inconvenientes se han sumado y aún espero que me resuelvan esta situación. Desde el Sernac me dijeron que hay un plazo de 18 días para obtener la respuesta, que espero sea finalmente la adecuada”, manifestó el reclamante Luis Bravo, quien manifestó esperar alguna compensación ya que esta situación le ha generado varios inconvenientes en su trabajo.