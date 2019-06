Crónica 06-06-2019

Reclaman por inundaciones en Villa Los Héroes de Yerbas Buenas

Los vecinos de calle Manuel Rodríguez de la Villa Los Héroes, están molestos porque con las recientes lluvias volvió a inundarse este sector.

Aseguran que el problema se debe a que existe un solo colector de aguas lluvias, el que no soporta el agua que escurre desde otra población adyacente.

De acuerdo a lo manifestado por los dirigentes, el agua ingresó a algunas viviendas, y pese a los reiterados reclamos, no han tenido una respuesta de la autoridad.

La dirigenta vecinal, Susana Martínez, manifestó que “este problema no es nuevo”, por lo tanto esperan una pronta respuesta de las autoridades comunales.