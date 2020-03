Social 24-03-2020

Reclaman porque en Pejerrey niños no pueden estudiar por falta de Internet



Un enérgico reclamo han hecho apoderados de la localidad de Pejerrey, ya que los niños de la precordillera no pueden estudiar en estos días de contingencia, ya que no cuentan con señal de Internet en ese lugar.



Afirman que durante mucho tiempo estuvieron solicitando este adelanto para el sector, pero en su momento no fueron escuchados. Según lo indicado por la dirigenta Bernarda Zenteno, son 17 los alumnos que están en esta situación.



Los reclamantes apelan a una solución, considerando que incluso la suspensión de clases que se mantiene actualmente, podría eventualmente extenderse.