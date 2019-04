Nacional 26-04-2019

Recoleta abrió las puertas de su disquería popular

La Municipalidad de Recoleta lanzó este jueves 25 de abril, la disquería popular "RecoMúsica" que comercializará CD, vinilos y accesorios musicales a un "precio justo", según explicaron.

La iniciativa fue presentada en el mismo edificio municipal por el alcalde Daniel Jadue junto a Roberto Márquez, líder de Illapu, como invitado.

"RecoMúsica" nació como una iniciativa del Grupo LaserDisc que se acercó a Jadue para formar una alianza. Funciona como anexo a la "librería popular" y cuenta con una amplia variedad de títulos y autores de diversos sellos discográficos tanto de artistas nacionales como internacionales.

El catálogo cuenta con más de 1.000 títulos en formato CD, más de 1.000 títulos formato en DVD y más de 130 vinilos. Además, están a la venta tornamesas y audífonos.

"Queremos repetir lo mismo que con la librería: que la música llegue a más lugares. Que los CDs y vinilos no sean privativos de los que más tienen. Hay generaciones completas que no se acercan a Spotify y que quizás van a pasar años, y esto es un paso más para democratizar el acceso a la cultura", dijo Jadue a Cooperativa.

De acuerdo a la iniciativa, "RecoMúsica" promete "descuentos entre un 30% y 40% en comparación a lo que se vende en el mercado". A diferencia de la "farmacia popular" y "óptica popular" (dirigidas a vecinos de la comuna), la disquería estará disponible para personas de todo el país.

Según la municipalidad, el CD + DVD "Antología" de Jorge González costará $9.000 (en el mercado tiene un valor de $14.900). Otra comparación es el "1" de The Beatles, que tiene un precio normal de $30.900 y en "RecoMúsica" se podrá encontrar a $9.000.