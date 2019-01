Social 06-01-2019

Recomendaciones de confort acústico para evitar el ruido en el hogar

El ruido se ha convertido en una constante dentro de las ciudades, por lo que cada vez se hace más necesario contar con diseños y materiales que ayuden a crear hogares acústicamente confortables y aislados de los sonidos externos.

“Antiguamente la mayoría de las consultas que recibíamos eran sobre aislación térmica y protección contra fuego; ahora esa tendencia ha cambiado y aquellas más frecuentes son por temas acústicos; de hecho, uno de los mayores reclamos que hay entre vecinos es el ruido”, afirma Ricardo Fernández, gerente técnico y desarrollo sostenible de Volcán, empresa chilena de soluciones para la construcción.

Por lo mismo, hay varios detalles previos que se deben verificar antes de adquirir un inmueble, como los siguientes:



SELLOS | Se debe procurar que el sello de ventanas y puertas se encuentre en buen estado y que, además, sea el adecuado para evitar la infiltración de ruidos indeseables desde el exterior. Esto mismo se aplica a los muros perimetrales de la vivienda.

MATERIALIDAD | Para aislar el ruido externo es importante tener masa y materiales de distintos componentes. “El concreto es un buen conductor del sonido, por lo que una buena aislación acústica requiere la combinación de varios materiales. En las construcciones livianas esto se logra utilizando planchas gruesas y fibra aislante al interior de los muros”, dice el experto de Volcán, quien agrega que es recomendable solicitar el manual de la vivienda a cotizar para revisar estas especificaciones.

PISO | En departamentos se aplica el concepto de panel losa, que consiste en un piso aislado para que no haya uniones rígidas entre elementos. “La idea es que el piso donde se desplazan las personas no transmita vibraciones a las paredes o losas de departamentos aledaños. De esta forma se rompe el puente de sonido entre la carpeta donde uno camina y los elementos que transmiten la estructura del edificio”, señala Ricardo Fernández. Su consejo es revisar que los pisos cuenten con absorbentes y las losas no se hayan dilatado hacia los elementos estructurales.

PLACAS | También se pueden implementar materiales para evitar que los ruidos producidos dentro del hogar se transmitan hacia otras partes de la casa. “En lugares donde hay más ruido de lo habitual, como una sala de juegos, por ejemplo, se pueden utilizar placas rigitone, que tienen perforaciones absorbentes para que el ruido no se expanda por la vivienda”, sostiene el gerente de Volcán.