Crónica 04-01-2017

Recomendaciones de SENAMA Maule para prevenir las estafas telefónicas que afectan a los Adultos Mayores con el “Cuento del Tío”

Producto que en los últimos días han aumentado los casos de estafas con el “cuento del Tío” en la Región del Maule donde se han visto involucrados Adultos Mayores, estas recomendaciones buscan sensibilizar a la población respecto mayor de los factores de riesgo que inciden en la ocurrencia de estafas telefónicas ocurridas en los últimos días en la región y el país. Esto con el fin de incentivar a la comunidad a tomar resguardos básicos para evitar ser víctima de este delito.

SENAMA Maule efectúa algunas recomendaciones para evitar estas estafas y especialmente identificar cuando se está siendo víctima, ya que los delincuentes realizan un llamado telefónico en que informan de un supuesto accidente de tránsito de padres, hermanos o hijos y que requieren del pago en dinero o especies para llegar a un acuerdo que evite un juicio o la cárcel del familiar supuestamente involucrado.

En un segundo grupo están quienes señalan que secuestraron a un familiar y piden un rescate en dinero o especies para liberar a la persona.

En ambos casos, los delincuentes intentan mantener contactada a la persona a un teléfono, impidiendo que llamen a terceros para verificar si lo que se indica es efectivo.

El coordinador regional de SENAMA Maule Claudio Montalva efectuó un llamado “para estar atentos y no dejarnos engañar por delincuentes, en especial cuidar que nuestros adultos mayores no se vean afectados, cuidarse de no entregar información personal, tampoco entregar especies y menos dinero a personas desconocidas, y si se ve afectado efectuar la denuncia a las policías, es importante denunciar para que otras personas no se vean afectadas”.