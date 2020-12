Crónica 31-12-2020

Recomendaciones para enfrentar los días previos a la Prueba de Transición

Una correcta alimentación y positivas técnicas para el manejo del estrés son claves para controlar la ansiedad.

La cuenta regresiva ya comenzó. Quedan sólo días para que los jóvenes rindan la Prueba de Transición y así poder acceder a la educación superior.

Es por esto que, en Prenovato UCM, se entregan varias recomendaciones a los estudiantes para que puedan manejar la ansiedad y evitar que los nervios puedan jugar una mala pasada.

Felipe Muñoz, psicólogo del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP) de la Universidad Católica del Maule, explicó que lo primero es informarse con tiempo.

“Puede que la incertidumbre sea un factor de estrés importante en esta etapa, por lo que tomarte un tiempo para ver qué es lo que necesitas para el día de la prueba, cuáles son los plazos y tiempos, las medidas sanitarias necesarias, etc., te harán tener una sensación de control respecto a esta situación y disminuirá tus niveles de estrés”, aconsejó.

Una segunda recomendación es dedicar tiempo a actividades de distracción. “Es igual de importante dedicar tiempo a actividades de distracción que te gusten, como lo es estudiar o prepararte académicamente. Planifícate para incorporar a tus horas de estudios momentos de relajo donde puedas hacer ejercicio, ver una serie o película, jugar con tu mascota o cualquier actividad recreacional que te ayude a mantener en equilibrio los niveles de estrés”, recomendó.

Otro aspecto a considerar es descansar y dormir lo suficiente, así los jóvenes se sentirán con más energía para enfrentar las distintas evaluaciones, dado que esto facilitará la concentración y, además, la memoria y aprendizajes se consolidan en el sueño.

Finalmente, el psicólogo Felipe Muñoz destacó que es importante validar las emociones: “Está bien no estar bien todo el tiempo. Muchas veces tendemos a reprimir lo que sentimos cuando son emociones más desagradables, pero es normal sentir rabia, estrés, tristeza, ansiedad, etc. Lo que hace la diferencia y en donde tenemos que prestar atención es al tiempo e intensidad de estas emociones en nosotros y nosotras, además de la forma en que las regulamos”.

QUÉ COMER

Otro factor importante antes de rendir la Prueba de Transición es la alimentación. Leyla Juri, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCM, aconsejó, en primer lugar, evitar comer alimentos altos en grasas o contundentes la noche anterior (frituras, comida chatarra), además de no consumir alcohol.

Y para el día de rendir la prueba, la nutricionista recomendó sí o sí tomar desayuno: “Puede incluir, un lácteo, un cereal y una fruta idealmente, por ejemplo: 1 yogurt con 4 cucharadas de avena y ½ plátano”.

Mientras que entre pruebas se puede consumir una colación que puede ser una fruta, un chocolate pequeño o un puñado de frutos secos sin sal, esto favorecerá la concentración.