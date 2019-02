Crónica 27-02-2019

Recomiendan revisar rotulado de útiles escolares para evitar riesgos para la salud

Pinturas y pegamentos solicitados en lista de útiles escolares podrían contener sustancias químicas NOCIVAS como plomo o tolueno.

Pasada la segunda quincena de febrero una de las principales preocupaciones de las familias chilenas es la lista de útiles escolares, momento en el cual es importante tener presente que algunos productos podrían presentar riesgos para la salud de los niños.

De acuerdo a la directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Loreto Núñez Franz, al momento de adquirir productos como temperas, acuarelas y similares, es importante fijarse en que sus compuestos no contengan químicos peligrosos. “Las pinturas, sobre todo las brillantes, son las que tienen mayor riesgo de contener compuestos que son tóxicos especialmente el plomo sobre todo para niños más pequeños que constantemente se pueden llevar cosas a la boca. El plomo produce una intoxicación crónica al quedar acumulado en el cuerpo y deriva en problemas neurólogos y afecta el desarrollo infantil. No existe un nivel de exposición al plomo que se considere seguro. Los pegamentos y adhesivos pueden contener tolueno el cual también es una sustancia tóxica”.

Otro de los productos de cuidado es la silicona líquida la que no debe estar en la lista de útiles escolares. “Las siliconas liquidas no se deben pedir en los colegios, de hecho no se pueden vender a los menores de 18 años por el riesgo de intoxicaciones graves, contiene metanol altamente toxico que actúa en el sistema nervioso central y nervio óptico”, sostuvo la académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTALCA.

Ahorrar comprando en la calle puede ser una decisión peligrosa señala la docente. “Comprar en el comercio establecido ya que se deberían tener materiales que cumplan con la normativa sanitaria vigente en Chile. El riesgo son los productos que se venden en la calle porque los que se venden en librería, me imagino, deberían estar certificados y cumplir con las normas que establece la política pública como que estén rotulados, que todas las indicaciones vengan en español y que digan la edad de quienes pueden usar los materiales”, subraya Núñez.

A su vez, el Ministerio de Salud también recomienda poner atención al etiquetado el cual debe contener en español la identificación del proveedor del producto, el fabricante, medidas de primeros auxilios en caso de ingestión de la sustancia, inhalación, contacto con la piel u ojos, además de las precauciones para la manipulación y almacenamiento seguro, teléfono e identificación de centros de información toxicológica.

La normativa del MINSAL también señala que los productos con solventes orgánicos deben llevar impreso o etiquetado las leyendas “Úsese en ambientes ventilados” y “La inhalación frecuente y prolongada de este producto genera daños irreparables a la salud”.