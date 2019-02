Crónica 07-02-2019

Reconocido Astrofísico Dictó Charla en la Universidad Autónoma

El reconocido astrofísico francés, Dr. Patrice Bouchet, sostuvo un encuentro con docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile, con quienes compartió diversos temas referentes al desarrollo del hombre, de la civilización y la astronomía, además de compartir información respecto del proyecto James Webb Space Telescope.



Bouchet es Master en Filosofía y autor de varios libros y publicaciones, además de ser conocido por ser el descubridor de los anillos de Neptuno y por sus extensas observaciones en infrarrojo de la Supernova SN 1987A y la Ley de Extinción en la Nube Pequeña de Magallanes.



En su encuentro con la comunidad universitaria planteó que su objetivo fue hacer sentir a la audiencia que la ciencia es una sola, que engloba todo conocimiento y que si uno quiere contestar algunas preguntas fundamentales se necesita abarcar el problema desde todos los horizontes para armar una teoría cuando esta tiene que ver con el hombre.



“Por ejemplo, el sentido del Universo, el sentido de la vida para mí fue muy importante y desde muy chico supe que solamente la ciencia podía contestar. Una vez que supe eso, obviamente que mi interés directo era astrofísica y física, y ahí me desarrollé, pero siempre teniendo en mente que tenía que leer y aprender de otras cosas para tratar de formar un todo, especialmente filosofía, porque la ciencia sin filosofía no sirve de mucho, se necesita para desarrollar la imaginación y la explicación. La ciencia es una herramienta y hoy se pueden tener todas las herramientas posibles, pero si no se sabe qué construir no va a pasar nada. La ciencia nos da todas las herramientas y nos indica por qué lado podemos ir y la filosofía nos hace preguntarnos”, explicó el científico.



Asimismo, agregó que las preguntas del hombre son siempre las mismas, aunque precisó que lamentablemente muchas de ellas nunca van a ser contestadas. “Yo decía en este encuentro que la ciencia jamás va a decir lo que había antes del Big Bang, el por qué hay algo más que nada. Lo que hay que hacer es saber hacer bien la pregunta, porque la ciencia se basa sobre hechos”, manifestó.



Y con respecto a si es posible que exista vida en otros sistemas, señaló que el hecho de que el Universo es tan grande solo prueba que estamos aquí. “Tal vez hay otros seres vivos, tal vez incluso otro tipo de inteligencia, eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que existe una forma de vida en la Tierra, que es lo único que conocemos y que esta forma se cree inteligente. Podemos pensar distintas teorías, pero el hecho es que no hemos visto nada parecido y es muy factible que haya otra vida en el Universo, pero esto no tiene nada que ver con el largo y el infinito de éste”, dijo el experto.



Al respecto, el Director de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, Mg. Luis Carter, valoró la presencia del científico en la universidad, porque se pudo conocer su visión de cómo se va mezclando la ciencia con el desarrollo de sus proyectos en el ámbito de la astronomía y todo lo que ello implica para el hombre. “Terminamos hablando de este telescopio que se va a lanzar y que va a estar operativo en el año 2021, que es un ejemplo de ciencia en todos sus aspectos”, destacó.