Opinión 09-10-2021

RECONVERSIÓN DE LA MUJER EN EL MUNDO LABORAL









El desarrollo de la pandemia nos ha golpeado en diversos frentes, develando la enorme desigualdad de género existente en el ámbito laboral, comprobando, por ejemplo, que en esta “nueva normalidad” son muchas más mujeres que hombres las que teletrabajan.



La explicación es simple, y tiene que ver con corresponsabilidad, entendida esta como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y los deberes familiares. Lamentablemente, ya en 2021, siguen siendo las mujeres quienes mayoritariamente cumplen estos roles, postergando su desarrollo personal y profesional en pos del “bienestar” familiar.



Con el propósito de revertir esta situación y obtener más y mejores oportunidades, muchas han optado por la reconversión laboral. Sin ir más lejos, durante los últimos 2 años el 30% de los alumnos que se han capacitado en nuestras aulas han sido mujeres, quienes han asumido con valentía el desafío de cambiar de carrera dando un giro en 180 grados.



Afortunadamente, y debido a la alta demanda existente en el mercado, muchas mujeres han tomado la decisión de especializarse en ámbito de la tecnología, específicamente en el desarrollo web, un área que históricamente ha estado asociada al género masculino, pero que poco a poco se ha flexibilizado.



Así, muchas de nuestras alumnas son profesionales o egresadas de carreras tan diversas como tecnología médica o enfermería. No obstante, la mayoría de ellas se ha adaptado con éxito a sus nuevos trabajos, lo que les ha permitido abrirse camino y ser valoradas en un área que se perfila como una de las mejor remuneradas durante los próximos 10 años.



Sin embargo, no basta solo con el empuje y convicción del género femenino para poder alcanzar nuestras metas. Mientras sigan existiendo las actuales brechas salariales entre hombres y mujeres, persistirá la desigualdad en las oportunidades. Esto es algo que un país como Chile, donde el según el INE más del 42% de los hogares tiene como jefa de hogar a una mujer, simplemente no se puede permitir.



Hoy el tema de la reconversión laboral es más fuerte en las mujeres, debido a que siempre hemos estado más ligadas al área social o a los servicios, rubros que hoy se encuentran estancados o derechamente en baja. Por ello, debemos ser capaces de ver dónde están las oportunidades laborales y utilizar todas las herramientas que nos ofrecen la educación continua y la capacitación. Solo así podremos equiparar la cancha y alcanzar nuestro anhelado desarrollo profesional.











Cynthia Rodríguez, Gerenta de Marketing de Edutecno