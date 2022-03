Social 05-03-2022

Reconversión de Resonador Magnético Nuclear del HRT potenciará prestaciones en el Maule



• Gracias a fondos sectoriales que superan los 840 millones de pesos, el Servicio de Imagenología cuenta hoy con el moderno equipo Phillips modelo SmartPath to dStream for 1.5T, único en el sistema público y privado de la región que efectúa resonancias bajo anestesia

El Hospital Regional de Talca (HRT) realiza alrededor de 7 mil 200 resonancias magnéticas al año, siendo las más solicitadas: cerebro, columna, hombro y rodilla, por ello era imperativo contar con el mejor equipamiento y se cumplió.

El Director del Servicio de Salud Maule (SSM), Dr. Luis Jaime, señaló que el antiguo resonador magnético ya había cumplido su vida útil, los softwares eran antiguos y también las bobinas, por ende, era imperativo hacer una reconversión del equipo, inversión que supera los 840 millones de pesos, junto con la adquisición y reposición de equipos complementarios.

“El resonador ya cumplió su vida útil y comenzó a tener muchas fallas, quedando fuera de servicio con mucha frecuencia y debíamos comprar servicios a privados, y eso significaba una inversión que podíamos haberla hecho en otro tipo de prestaciones. Es así como esta refacción de este resonador hace que se modernice y mejore la calidad, el rendimiento y el acceso a esta prestación”, indicó el Director del SSM.

En tanto el Director del HRT, Osvaldo Acevedo, valoró y agradeció esta millonaria inversión que beneficia a toda la población maulina que lo requiera.

“Teníamos el equipo hace más de 10 años y hacía falta renovarlo porque es el único resonador público de la Región del Maule, así que le agradezco la gestión al Servicio de Salud y también quiero agradecer a todo el equipo de Imagenología. El Hospital Regional de Talca es un recinto de alta complejidad, que busca atender especialmente a los pacientes más críticos de la región. Nuestro hospital permanentemente está levantando proyectos, levantando necesidades, reconversión de equipos, adquisición de nuevos equipamientos”, sostuvo el Director del HRT.



UNA SIGNIFICATIVA MEJORA

Los especialistas del HRT explicaron que se debe realizar resonancia cuando se requiere realizar un diagnóstico específico imagenológico, específicamente cuando los otros estudios diagnósticos por imagen como ultrasonido o tomografía computada no han sido capaces de resolverlo.

Contar con un resonador magnético reacondicionado implica: mejor calidad de imagen, mejor precisión diagnóstica, menor tasa de suspensiones por falla del equipo, mayor confort para el paciente, aumento de la satisfacción del usuario interno y externo. Además que funciona 24/7, los 365 días del año.

Pero lo más destacable es que se trata del único resonador público y privado que realiza resonancia magnética bajo anestesia, y es el único resonador que efectúa resonancias magnéticas neonatales con uso de inmovilizador en la región, lo que evita el uso de anestesia en estos pacientes.