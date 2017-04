Opinión 02-04-2017

Recordándole a nuestros nietos algo del pasado

(El recuerdo es el único paraíso, del cual no podemos ser expulsados)

Sabemos que el recordar, es simplemente la restauración del pasado, a partir de lo acumulado en la memoria de cada cual, sean situaciones felices o dolorosas, de objetos, personajes o experiencias vividas .Esta vez, traeremos a la memoria algunas < lecciones de vida> que en más de alguna ocasión las comentamos, a los que hoy son nuestros nietos, teniendo presente desde ya, que muchas de ellas no fueron ni serán valoradas por éstos, dado que hoy viven en un mundo muy diferente al que fue el nuestro.

Cuando las condiciones lo ameritaban, les relatamos a los nietos lo que pasó en nuestros tiempos, lo que se convirtieron posteriormente en un sinnúmero de vivencias, imposibles de olvidar, porque están guardadas en el fondo de nuestros sentimientos .Por lo mismo el escritor George Sand dijo una vez” Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.

Entre dichos recuerdos, rescataremos hoy las llamadas “ reglas de urbanidad y cortesía” reglas que nuestros padres nos hacían practicar en la niñez. Sin temor a equivocarnos, diremos que hoy en día no solo NO se enseñan, sino que tampoco se practican .Por razones obvias no comentaremos aquí, cuales son dichas reglas.

Al parecer la modernidad exige hoy un precio a pagar por todos y éste consiste en desconocer entre otros, la vida familiar y social .Somos testigos de cambios profundos que a nuestro parecer, además de ser significativos, han borrado poco a poco, las exigencias que permitían el crecimiento espiritual de cada cual, convirtiendo al individuo en persona, fin último de la educación del pasado.

Hoy pareciera que el fin último de todo y de todos, es formar “consumidores”, o sea, seres amorfos en una sociedad materialista, cuya única meta es pasarlo bien ,acumular riquezas sea como sea, sin moral y menos ética. Confirmo mis palabras anteriores ,producto de una profunda reflexión, pues hoy vemos en cualquier hogar, por ejemplo la nula autoridad de los progenitores, autoridad que vimos en nuestro propio pasado ,donde aprendimos desde chicos a “ respetar “ a los progenitores y a los mayores.

Por otra parte la entretención no residía en la TV encendida o el equipo a todo volumen, ni el degustar comidas congeladas, sino aquellas hechas por las manos de la madre.

En nuestra época, los cuadernos para hacer las tareas o deberes eran sencillos ( sin tapas de cartón ni adornadas ) para que hablar del invento reciente de las fotocopias, ni de lentes de contacto y menos del consumo de las niñas de la “ píldora del día después” ( ¿ o del día antes?)

En nuestros tiempos, queridos nietos, el pago de las compras se hacía al contado o anotado en una libreta en el boliche de la esquina , es decir se podía pedir fiado ,por lo que no se conocían las llamadas hoy “ tarjetas de pago”, que pronto eliminarán los cheques o dinero traducidos en billetes o monedas.

Tampoco habían bolígrafos ni láser y las manos de nuestras propias madres y nanas lavaban la ropa en la artesa y con solo agua y jabón.¿ Donde la secaban? Al aire libre o en el brasero ayudadas en el tiempo lluvioso por los llamados “ secadores” hechos de mimbre que hoy no existen ni para muestra.

El “ pololeo” que era antes del noviazgo se hacía primero a escondida de los padres y consistía en tomarse tímidamente de las manos y dándose un beso furtivo. ¡ Qué me dicen del flirteo de hoy en día! A plena luz y sin recato alguno y sin importarles que les estén mirando otras personas.

En nuestros años nadie hablaba de “ convivencia” hoy, nuestros jóvenes ya no se casan, si no que “ viven en parejas” Dicen que para conocerse mejor y con suerte, algunos llegan al matrimonio, además culpando al trabajo el no poder tener familia, si no hasta que estén ya formados ,es decir con casa y auto propio….ahhhh y uno o dos hijos, todo planificado.

En nuestros tiempos era muy raro encontrar “ madres solteras” ¿ No ve que existían las “ parteras” conocidas por todo el mundo pues hacían su “ trabajito”cladestino en sus casas. Las “niñitas bien” eran enviadas a otras ciudades a tener sus bebés y volvían como si nada, pues sus bebés eran pasados a la libreta de matrimonio por sus padres como hijos suyos y….asunto terminado.

Dijimos anteriormente que nuestros mayores nos enseñaban modales y cortesía. Así es como debíamos llamar a los mayores como “ señor” o “ Señora”, ¿ Existe hoy en día respeto para con los ancianos, se les cede un lugar en las aceras cuando caminan o se les cede el asiento en los buses? Responda por favor Ud. y analice cuanto se ha perdido en ese solo aspecto.

Para que hablar de las insolencias, groserías ¿ no ve Ud. que la propia tv. la enseña, con esos llamados humoristas? Podríamos seguir conversando de las juventudes de hoy ,donde es difícil distinguir quien es varón y quien mujer ,no ve Ud. que los muchachos andan con aros en sus orejas ,nariz y labios y las mujeres solo de pantalones y…ajustados para resaltar sus redondeces y después se quejan que algún pillo las manosee.

Antes se conversaba en familia, se comía en familia, se jugaba en familia .Hoy, se visitan los mall y se come comida preparada .Ese es el paseo de fin de semana .Mejor no hablar del almuerzo familiar de los domingos , donde los padres de hoy y sus hijos NO conversan, comen en silencio mirando sus respectivos celulares si les llegó un mensaje de su grupo de wasapt o no.

He llegado recién a la conclusión que es mejor no seguir recordando nuestros tiempos pasados, pues como dijo nuestro poeta Neruda “ Nosotros, los de entonces , ya no somos los mismos”. Concluyo que ya no hay vuelta atrás, por lo que junto con despedirme de Uds. cierro mi computer y me voy a escuchar música en mi DVD o veré una buena película en nuestro plasma última generación que es grande….grande.

Pues, como dijo un amigo: dejé de ser Poblete. Ahora soy Riquelme…ojalá así sea…



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista