RECORDEMOS LA GUERRA DE IRAK (Horrores de guerras contemporáneas)







La guerra de Irak (2003) fue un conflicto bélico entre Estados Unidos que, apoyado por una coalición internacional, se enfrentó al régimen iraquí que presidía Saddam Hussein. El conflicto se saldó con la caída del dictador iraquí Saddam Hussein, pero, tras la guerra, Irak se convirtió en un país asolado por la insurgencia, el terrorismo y la miseria.

Las causas que motivaron la invasión de Irak han sido objeto de una gran polémica. Así, Estados Unidos argumentaba que Irak poseía armas de destrucción masiva, al tiempo que afirmaba que existían vínculos entre el régimen de Saddam Hussein y el grupo terrorista Al Qaeda. Sin embargo, no logró demostrarse la existencia de armas de destrucción masiva ni la relación entre Sadam Hussein y Al Qaeda.

Más allá de las armas de destrucción masiva, hay quienes señalan que el conflicto estuvo impulsado por motivaciones económicas, pues afirman que Estados Unidos buscaba acceder a las vastas reservas de petróleo de Irak.

Por otra parte, en el plano internacional, la guerra de Irak causó una importante fisura entre las grandes potencias mundiales. Así, Gran Bretaña, Estados Unidos y España, abanderaron la guerra de Irak, mientras que Francia, Rusia, Alemania y China mostraron una firme oposición al conflicto.

Antecedentes del conflicto

Con el final de la guerra del Golfo (1991), Irak fue obligado a desmantelar sus arsenales de armas de destrucción masiva y a someterse al control de los inspectores de la ONU, al tiempo que se determinaba una zona de exclusión aérea

El camino hacia la guerra de Irak

La llegada de George W. Bush a la Casa Blanca pondría más aún en el punto de mira a Irak. Así, el régimen iraquí quedaba incluido en el denominado “eje del mal”, mientras el presidente Bush insistía en los vínculos entre Irak y la organización terrorista Al Qaeda.

Con la tensión en aumento, desde la ONU, se impusieron inspecciones armamentísticas a Irak. Entre noviembre de 2002 y marzo de 2003, los inspectores no encontraron indicios de que Irak poseyera armas de destrucción masiva.

Mientras tanto, Estados Unidos, tratando de legitimar la guerra, exponía ante la ONU una serie de pruebas que trataban de demostrar que Irak disponía de armas de destrucción masiva. No obstante, dichas pruebas resultaron ser falsas, pues tras la invasión de Irak en 2003 no se encontraron armas químicas, biológicas o nucleares.

A pesar de la oposición a la guerra por parte de países como Rusia, Francia, Alemania y China; Estados Unidos comenzó a fraguar una coalición internacional para acabar con el régimen de Saddam Hussein. Entre los países que lideraban esta coalición se encontraban Estados Unidos, Gran Bretaña y España, que en la Cumbre de las Azores acordaron un ultimátum para Irak. El ultimátum imponía el desarme de Irak para evitar la guerra.

En cuanto a si la intervención fue acorde a derecho internacional, existe también una gran polémica. Así, son multitud los que afirman que la guerra de Irak fue una flagrante violación de la legalidad internacional, puesto que no había un mandato explícito de la ONU.

La invasión de Irak

El 20 de marzo de 2003 estallaba la guerra de Irak. Los aviones y buques de guerra de la coalición comenzaban las operaciones de bombardeo. Posteriormente, las tropas de la coalición procedían a la intervención terrestre, derrotando rápidamente a las fuerzas iraquíes.

Para abril de 2003, la resistencia iraquí se desmoronaba y las tropas de la coalición se hacían con el control de Bagdad, la que fue tomada a sangre y fuego, especialmente por las fuerzas blindadas, dotada de los poderosos tanque Abraham, los que disparaba a diestra y siniestra destruyendo la ciudad de Bagdad, además de los bombardeos a la población civil. Finalmente, el 1 de mayo de 2003, el presidente estadounidense George W. Bush, anunciaba el final de los combates en Irak.

Pero la invasión no había supuesto el final de la guerra en Irak. Con un país sumido en el caos, la ocupación de Irak iba a ser terriblemente convulsa. Mientras tanto, Estados Unidos y Gran Bretaña establecieron un gobierno provisional en el país.

La ocupación militar de EE.UU continuó , hasta 2010, no antes de que fueron confiscadas gran parte de las reservas de oro, del Banco Central de Irak, al igual que los museos con valiosos objetos que eran considerado como los orígenes de la Cultura de la Civilización Humana, saqueados por los soldados invasores.

La guerra de Irak en el plano económico

Además del terrible drama humano, con cientos de miles de muertos y desplazados, la guerra de Irak supuso un gran coste económico para Estados Unidos. En este sentido, el economista Joseph Stiglitz llegó a afirmar que fue la guerra más onerosa que Estados Unidos ha afrontado desde la Segunda Guerra Mundial.

"El militar que dirigió la Operación Tormenta del Desierto para expulsar a Irak de Kuwait, el general Norman Schwarzkopf, vendió sus derechos mundiales de su autobiografía en una suma de CINCO MILLONES DE DOLARES". Esto, según "The New York Times". Compra: la editorial Bantan Books. "Luego de una ardua puja con otra firma"..."Un escritor que aún no ha sido elegido colaborará con el militar".

Esto motivó a exclamar a Don Enrique Lafourcade escritor, periodista y crítico chileno.

"¡Más de cinco millones de dólares por un libro que no ha sido escrito, y cuando lo sea, será la obra de un redactor fantasma!

¿Cuántos Premios Nobel de Literatura caben en los cinco millones de dólares del general? En mi opinión ‒continúa Lafourcade‒ se estaría honrando a un profesional de la masacre. Orgullosísimo porque tuvo apenas cien muertos "entre mis muchachos" contra más de cien mil iraquíes ("no hay cifras exactas ‒dijo‒ podrían llegar a doscientos mil"). El experto depredador demolió Bagdad, de capitán a paje, de califa a hurí, desde el sabio anciano recitador de zuras hasta el último niño. Casi no dejó guaguas (bebés) vivas. Las mujeres se refugiaban en los bosques de palmeras, a orillas del río, contra los cohetes armados de cámaras fotográficas que las fotografiaban hasta el último instante anterior a la gigantesca demolición" (fin de la cita).

Conclusión: relacionando la Guerras de Irak con lo que actualmente sucede entre la guerra de Rusia y Ukrania, vemos que las grandes potencias no tienen moral, ni las unas ni las otras, para hablar de Paz y sólo tratan de imponer sus puntos de vista por la fuerza en obtener la hegemonía del poder político, bélico y económico del mundo.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista