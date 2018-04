Crónica 15-04-2018

Recorrerá distintas regiones: Charlas y tertulias, la nueva faceta de Pedro Carcuro

“Saber lidiar con el éxito, soportar el fracaso y reinventarse, son desafíos cotidianos de la vida, siendo el deporte un área construida en base a historias de superación”. Así explica Pedro Carcuro su última pasión: charlas y tertulias motivacionales.



A través de la iniciativa de Caja Los Andes, el comunicador ha realizado tres ciclos de entrevistas con Ricardo Astorga, José Alfredo “Pollo” Fuentes, y las cantantes Cecilia y Gloria Simonetti, cuyos encuentros han permitido conocer a estos personajes y su experiencia frente a las pruebas que han enfrentado en la vida. Este formato ha venido a ratificar la veta de conferencista de Carcuro y su deseo de profundizar el concepto de entrevistas que empatizan con la audiencia, logrando transmitir que la vida presenta numerosas dificultades, pero también permite reinventarse y la posibilidad de superarlas.



El histórico periodista de TVN divide su tiempo entre el departamento de prensa del canal estatal, en “El Sillón” de Canal 24 horas y su presencia en radio que lo obliga a comenzar el día a las 5 AM. “Soy un panadero del periodismo”, señala, mientras estrena su nueva faceta que describe como ´entrevistas de teatro´, con foco en el aprendizaje personal.



Y es que Carcuro evolucionó el formato de su conocido programa “Pe a Pa”, donde comenzó a abordar temas que no sólo fueran deportivos, en una suerte de conversación que permite exhibir a sus entrevistados de manera humana, frente a una audiencia que valora la cercanía e inmediatez de las interacciones, las que no están supeditadas a los tiempos de la televisión: “Son mis nuevas tertulias”, reconoce.



Es precisamente este nuevo modelo de interacción que llevará a Carcuro a recorrer distintas Regiones con personajes destacados de la escena nacional, cuyas fechas y lugares se confirmarán próximamente.