Nacional 29-03-2018

Rector de la U. de Chile y fallo del TC: "Se está prohibiendo escribir con la mano izquierda, pero se permite contratar zurdos"



El también presidente del Consorcio de Universidades Estatales afirmó que "una decisión como esa claramente fue considerada una provocación por muchos sectores de estudiantes".



Esta mañana, en la casa central de la Universidad de Chile, se llevó a cabo la primera reunión formal entre el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech) y el ministro de Educación, Gerardo Varela. Tras el encuentro, donde el jefe de la cartera del Mineduc afirmó que la conversación fue muy "franca y amena", el tema obligado fue el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional artículo que prohíbe que los controladores de universidades tengan fines de lucro. Aunque Varela dijo que se abordó "muy superficialmente" la decisión del TC, el rector de la U.de Chile Ennio Vivaldi indicó que como Cuech "esto realmente nos preocupa". Vivaldi dijo que "no se entiende que aparentemente se diga que no habría permiso para lucrar, pero sí podrían participar instituciones con fines de lucro. Entonces la superintendencia o quien sea va a tener que estar permanentemente preocupado de que no esté lucrando esta institución cuyo objetivo es lucrar". Para Vivaldi, una analogía es que con este fallo "está prohibido escribir con la izquierda, pero se permite contratar zurdos. Es una cosa media absurda". De igual forma, el rector de la U. de Chile y presidente del Cuech señaló que "una decisión como esa claramente fue considerada una provocación por muchos sectores de estudiantes. No queremos crear climas ni de irracionalidad ni de violencia, sino un clima de discusión responsable". Y agregó que "ha habido una disputa entre lo que es la concepción de la universidad que va al espíritu de un lugar donde se forman personas en un ambiente en que se recogen ideas y maduran como seres humanos, y la otra concepción que habla de las instituciones como un modelo de negocios lo que desvirtúa a nuestro juicio lo que significa la universidad. Es imposible que si se introduce el factor lucro no se esté empujando muy fuertemente a la universidad en ese sentido".